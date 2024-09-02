人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国产大飞机C919承运旅客突破五十万人次

2024年09月02日08:48 | 来源：新华社
小字号

据新华社上海9月1日电（记者贾远琨）“祝贺您幸运地成为国产大飞机C919第50万名旅客！”9月1日，东航MU9188“成都天府—上海虹桥”航班上，旅客陆先生收获了这份来自国产大飞机的惊喜与祝贺。国产大飞机C919自2023年5月28日投入商业运营以来，已累计安全飞行超1万小时，执行商业航班超3700班、承运旅客突破50万人次。

2022年12月9日，东航接收全球首架投入商业运营的C919飞机，成为国产大飞机的全球首家用户。一年多来，东航C919机队已扩容至7架，执飞上海虹桥—成都天府、上海虹桥—北京大兴、上海虹桥—西安咸阳、上海虹桥—广州白云、西安咸阳—北京大兴等5条“精品快线”，并已探索出一套C919商业运行全环节、全过程的运行保障服务流程。

目前，东航C919飞行员已达81人。荆宇程是东航上海飞行部C919飞行部的一名机长，也是C919最年轻的教员。作为首批C919飞行员，荆宇程已安全飞行C919飞机700余小时。“我很幸运可以与国产大飞机一起成长，C919是一款飞行员爱飞、旅客爱坐的好飞机。”他说。

8月28日，国航、南航接收首架C919飞机，至此国内三大航空公司全部运营国产大飞机。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 新动能不断集聚 网络零售促进消费平稳增长
　　
8月份我国经济景气水平保持稳定 高技术制造业重回扩张区间
　　人民网北京8月31日电 （记者杨曦）国家统计局31日公布数据显示，8月份，制造业采购经理指数为49.1%，比上月下降0.3个百分点；非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点；综合PMI产出指数为50.1%，比上月略降0.1个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。 制造业采购经理指数小幅回落 国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，8月份制造业PMI降至49.1%，景气水平有所回落。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部