据新华社上海9月1日电（记者贾远琨）“祝贺您幸运地成为国产大飞机C919第50万名旅客！”9月1日，东航MU9188“成都天府—上海虹桥”航班上，旅客陆先生收获了这份来自国产大飞机的惊喜与祝贺。国产大飞机C919自2023年5月28日投入商业运营以来，已累计安全飞行超1万小时，执行商业航班超3700班、承运旅客突破50万人次。

2022年12月9日，东航接收全球首架投入商业运营的C919飞机，成为国产大飞机的全球首家用户。一年多来，东航C919机队已扩容至7架，执飞上海虹桥—成都天府、上海虹桥—北京大兴、上海虹桥—西安咸阳、上海虹桥—广州白云、西安咸阳—北京大兴等5条“精品快线”，并已探索出一套C919商业运行全环节、全过程的运行保障服务流程。

目前，东航C919飞行员已达81人。荆宇程是东航上海飞行部C919飞行部的一名机长，也是C919最年轻的教员。作为首批C919飞行员，荆宇程已安全飞行C919飞机700余小时。“我很幸运可以与国产大飞机一起成长，C919是一款飞行员爱飞、旅客爱坐的好飞机。”他说。

8月28日，国航、南航接收首架C919飞机，至此国内三大航空公司全部运营国产大飞机。

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