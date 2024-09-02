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向造船强国迈进

张泉
2024年09月02日08:49 | 来源：新华社
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国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”已成功运营50余个航次，服务超过22万国内外游客；自主研发的30.8万吨超大型油船打破国外技术垄断；全球最大功率双燃料低速发动机助力船舶动力绿色革命……

日前，中国船舶集团2024年国企开放日活动举办，记者走进中国船舶集团旗下多家科研院所、企业，近距离感受中国造船工业的发展脉动。

登上“爱达·魔都号”，船上空间宽敞明亮，住宿、餐饮、休闲设施一应俱全，可容纳乘客5246人，宛如一座“海上城市”。

大型邮轮设计建造难度极大，曾长期被少数几家欧洲船厂垄断。“爱达·魔都号”的成功建造，使我国集齐了造船工业“皇冠上的三颗明珠”，也是我国造船工业持续向高端迈进的一个缩影。

中国船舶工业行业协会数据显示，2023年，我国船企交付了20艘24000箱超大集装箱船，4艘17.4万立方米大型LNG运输船等高端船型，一批新型深远海大型风电安装船、深远海养殖装备等高端海洋工程装备顺利交付。

在中国船舶集团第七〇八研究所，记者了解到，该所正加快开展关键核心技术攻关，自主研发设计了一批高端化、智能化船型：两个月前交付的新一代破冰调查船“极地”号，搭载无人机、无人船、水下机器人等一系列最新装备，可开展大量无人化作业；建造中的3万方级巨型耙吸挖泥船，建成后将是亚洲最大耙吸挖泥船，有力提升我国疏浚装备研发设计和建造水平……

绿色低碳是船舶工业发展的必然趋势。记者在走访过程中切身感受到，我国船舶工业正积极“拥抱”绿色化，从船用发动机到减排设备，一系列绿色技术被攻克，助力船舶工业加速绿色转型。

发动机是船舶的“心脏”，动力系统的绿色化是船舶工业绿色转型的关键。

在中船动力集团下属中船三井的生产车间里，我国研制的全球首台最大功率带智能控制废气再循环系统双燃料发动机12X92DF-2.0正在试车，这个庞然大物占地面积相当于一个标准篮球场，可产生相当于700辆小轿车同时输出的动力。12X92DF系列发动机采用液化天然气和燃油为燃料，相对于常规重油模式发动机，燃气模式下可实现硫化物减排99%以上，二氧化碳减排20%以上，氮氧化物减排80%以上。

“公司持续推进液化天然气、甲醇、氨等零碳低碳燃料发动机关键技术研究及产业化，低碳零碳发动机在公司产品中的占比持续提升。”中船动力集团董事长李琤说。

船上捕集、液化存储、卸岸转运、再利用，中国船舶集团第七一一研究所自主研制的全流程船舶碳捕集系统，对船舶排放二氧化碳的捕集率可达80%以上，并能高效转化为液态二氧化碳带回岸上进行再利用，液态二氧化碳纯度可达99.5%以上。

记者获悉，今年4月，配备该系统的14000箱大型集装箱船在上海洋山港靠岸，成功完成液态二氧化碳卸岸工作，并正式交付给使用方，标志着该系统成功实现实船装配应用。

“不断加强自主研发和技术创新，是造船工业高质量发展的必然要求。”中国船舶集团第七一一研究所所长董建福说，未来将面向国家重大需求，持续加强自主研发，力争攻克更多关键核心技术，为推动我国向造船强国迈进贡献力量。

新华社北京8月31日电

(责编：王震、陈键)
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