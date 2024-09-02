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数智共生开创数字经济新未来

——2024中国国际大数据产业博览会观察

2024年09月02日08:54 | 来源：科技日报
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　　◎本报记者 何星辉 实习记者 荆晓青

　　8月30日，2024中国国际大数据产业博览会（以下简称“数博会”）在贵阳圆满落幕。从电力人工智能（AI）机器人到高空发电，再到月球大模型，每一年的数博会都有黑科技、新成果惊艳世界，今年也不例外。

　　本届数博会以“数智共生：开创数字经济高质量发展新未来”为主题，聚焦行业最新发展趋势和前沿技术动态。会上，1300余项数据领域的新技术、新产品、新方案、新应用悉数亮相，全方位展示了我国数字经济的蓬勃生机与活力。

　　数博会上展示“新质生产力”

　　与地面上常见的“大风车”不同，在本届数博会上，中国能建中电工程公司展示的高空发电装置，则是一个个伞状模样。

　　相关数据显示，我国3000米高空的风功率密度是地表的数十倍，空中蕴藏的风能更是超乎想象，超过目前人类社会能源总需求的100多倍。

　　“我们已成功申报获批‘大型伞梯式陆基高空风力发电关键技术及装备’项目，为取得高空风能技术突破带来良好开端。”中电工程公司党委书记、董事长罗必雄表示。该公司不但实现了我国高空风能发电技术的首次工程化实践，也打造了国内外首个可并网的兆瓦级高空风能发电示范项目。

　　可与观众进行问答交互的“大瓦特”电力AI机器人、全地形巡检操作四足智慧狗“吠云”、可体验的变电站无人机巡视VR……中国南方电网有限责任公司此次携50余项数字化成果亮相，全方位展示数字化转型成果。公司副总经理贺晓柏表示，他们以数据为关键生产要素，打造数字电网关键载体，在促进能源行业绿色低碳转型的同时，积极推动数字经济高质量发展。

　　“大模型”带来更多新机遇

　　“这将大大加速海量数据的处理，帮助科研工作者挖掘新的科学发现。”对于数博会上发布的全球首个月球专业大模型，中国科学院院士、中国月球探测工程首任首席科学家欧阳自远充满期待。

　　月球上布满了大大小小的撞击坑。这些撞击坑数量众多，形态复杂多变，研究起来非常复杂。而月球专业大模型的最佳应用场景就是月球撞击坑识别，其准确率已达到80%以上。

　　数博会上，腾讯云、百度、阿里云等纷纷展示了他们的最新大模型及行业解决方案。

　　针对企业和组织面临的告警疲劳、专家稀缺、效率瓶颈等一系列问题，奇安信自主研发的国内首个工业级大模型应用，将大模型转变为生产力工具，能够“全天候工作，自动研判分析”。

　　根据探索数字安全建设领域的具体实践，奇安信集团董事长齐向东提出了“数据三角”的概念。他表示：“数据的生产、应用、流通形成了‘数据三角’，其安全问题不能孤立解决。要用统一的安全体系来保障‘数据三角’安全，促进数据要素价值加速释放。”

　　“中国数谷”城市名片越擦越亮

　　作为全球首个以大数据为主题的博览会，数博会创办于2015年。“数博会已经成为我国数据领域引领创新趋势、展示行业成果、促进开放合作的重要载体。”国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏表示，贵州在数据产业发展方面取得一系列成效，既为该省经济社会转型发展提供了新动能，也为国家推进数据要素市场化配置改革提供了有益经验。

　　截至目前，贵州在建、投运重点数据中心47个，互联网骨干直联点与全国38个城市实现直连，数字经济增速连续9年居全国前列，贵阳的“中国数谷”这张城市名片越擦越亮。

　　中国科学院院士、南方科技大学校长薛其坤认为：“贵州在数据产业、数字经济方面已经成为全国榜样。”

　　“对贵州来讲，发展新质生产力最重要的突破口是发展数字生产力。”贵州省委书记、省人大常委会主任徐麟表示，贵州将围绕算力、赋能、产业三个关键，打造全国领先的智算集群，促进实体经济和数字经济深度融合，培育竞争力强劲的数字产业集群。

(责编：王震、陈键)
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