科技日报昆明9月1日电 （记者赵汉斌）记者1日从中国科学院云南天文台获悉，该台研究团队通过高分辨率的磁流体动力学模拟，成功揭示了太阳低层大气中一种前所未有的快速磁重联现象。相关成果发表在国际期刊《天体物理学》上。

磁重联这一颇为神秘的物理过程，在宇宙中极为普遍。它发生在磁化等离子体中，当磁场结构发生变化时，磁能会转化为等离子体的动能和热能，并加速高能带电粒子。这一过程对于解释宇宙中的各种磁能释放现象至关重要。

云南天文台研究员倪蕾、林隽和阿卜杜拉-扎法尔博士等人聚焦太阳低层大气这一特殊环境，利用单流体辐射磁流体力学模拟技术，深入研究了从光球到日冕底部不完全电离区域的动态磁重联过程。他们发现，在这一环境中，磁重联过程并非一成不变，而是会经历从等离子体团不稳定性主导的磁重联到爆发式的动态佩切克式磁重联的转变。

这种转变的关键，在于磁重联过程中等离子体温度和密度的显著下降。当主X点的等离子体温度和密度突然降低时，会导致压力衰减和磁扩散系数的增加，从而触发更快的动态佩切克式磁重联。研究团队发现，这种新型磁重联获得的最大重联速率能够达到0.06以上，明显高于离子体不稳定性这种目前主流的快磁重联模型所预测的重联率。

据介绍，这一发现不仅揭示了太阳低层大气中快速磁重联的物理机制，获得与观测结果相近的极大磁重联速率，还为理解其他非完全电离环境中的磁能释放过程提供了新的视角。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经