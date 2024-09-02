原标题：“未来机器人什么样？年轻人说了算！”

◎洪恒飞 胡格格 本报记者 江 耘

近日，第七届中国高校智能机器人创意大赛在浙江省余姚市如约而至。智能茶道机器人、穴位按摩机器人、家庭备灾应急机器人……来自27个省区市382所高校的1366支参赛队、4192名参赛选手携上千款机器人，在中塑国际会展中心同台竞技。

“请看我们的衣物晾序智控护理搭配一体机。它具有检测衣物掉色程度、建立App衣库、晾衣收衣、搭配建议、雾化香薰等功能。”温州理工学院产品设计专业大四学生郑胜丹向现场观众介绍一款她和同学发明的“智悉衣管家”机器人。

大赛现场，600多个家用智能机器人展位上，一批着眼未来生活的服务型机器人尽显巧思，涉及家务劳动、情感交流、个人卫生、家庭管理、安全防护等领域。

“上啊！”“稳住！”“胜利了！”杭州电子科技大学信息工程学院选手陈星培手捧自家“宝贝”轮式格斗机器人，在“战场”上击败对手，满面笑容走下赛场。“这就是我们参加大赛的意义所在，以赛代练，不断进步，下次还来。”陈星培说，前期参加大赛的省赛后，团队第一时间对机器人进行了改造，使其战斗实力大增。

大赛现场，一轮胜过一轮的比拼，一浪高过一浪的喝彩，将氛围一次次推至顶点。火热的大赛现场，折射出余姚机器人产业的蓬勃发展。

《“十四五”机器人产业发展规划》提出，到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地；到2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。

余姚机器人产业发展起步较早，2013年已开启机器换人及智能化改造进程。近年来，余姚以机器人智谷小镇为核心，稳步构建机器人产业生态圈。产业强则人才聚，人才聚则产业兴。余姚不断加大对青年人才的招引力度。

“未来机器人什么样？年轻人说了算！”浙江大学机器人研究院常务副院长陆国栋说，作为大赛承办单位，希望通过大赛培养学生提出问题、解决问题、落地创作、后期孵化的能力。大赛从无到有、从有到兴，在全国高校受欢迎程度持续高涨。他希望通过这一窗口活动的举办，让参赛学生与余姚结缘，甚至未来到余姚就业创业，为推动余姚机器人技术发展、智能制造业转型升级提供青创力量。

(责编：王震、陈键)

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