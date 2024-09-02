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我国首个区块链专用计算硬件开放架构发布

2024年09月02日08:58 | 来源：科技日报
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科技日报讯 （记者崔爽）记者8月30日从国家区块链技术创新中心获悉，我国首个区块链专用计算硬件开放架构BUDA（Blockchain Unified Device Architecture）日前正式发布，并被命名为“菩提”。该架构为区块链与隐私计算的底层软件提供了统一的专用硬件功能、实现规范和调用接口，可大幅提升区块链网络中数据要素安全可信流通效率，为扩大区块链应用生态、全面加速国家级区块链网络建设、实现我国数据要素互联互通提供更高效能。

近年来，区块链在数字经济场景中的应用愈发广泛。2021年1月，国家区块链技术创新中心团队推出我国首个自主可控的区块链软硬件技术体系——长安链。凭借全自主、高性能、强隐私保护等优势，长安链打破国外区块链底层技术垄断，为区块链大规模组网应用奠定基础。中国信通院数据显示，长安链已连续两年位居国内区块链底链市场占有率第一。

“我们一方面持续优化硬件技术，另一方面也一直在努力打造更加普适、易用的硬件开放架构，让整个国内区块链生态都能享受专用计算硬件加速带来的性能红利。”长安链硬件研发中心负责人说。

据介绍，BUDA“菩提”包括系统架构、功能实现规范、接口规范等。国内任意厂家均可参考开放的系统架构和功能实现规范来设计区块链与隐私计算专用硬件，并可参考开放的接口规范，让不同区块链软件平台调用相关功能，实现区块链与隐私计算整体系统性能提升。该架构还可以支撑不同区块链之间的连接与协作，助力建成链间“朋友圈”，降低不同应用链上主体数据交互难度，促进区块链与隐私计算专用硬件功能兼容，实现可互换性、互操作性和一致性。

国家区块链技术创新中心负责人表示，扩大区块链软硬件技术开源开放，有助于解决区块链专用硬件设计能力发展缓慢、部分区块链应用场景受性能限制、不同区块链底层平台间互联互通效率低等问题。同时，这也将进一步激发行业创新活力，让更多行业伙伴具备区块链与隐私计算专用硬件生产能力，从而共同推动区块链技术普及应用，加速国家级区块链网络建设，促进区块链网络内数据要素更加高效地流通共享。

(责编：王震、陈键)
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