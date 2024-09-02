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全国林草湿荒普查技术培训班举办

2024年09月02日09:32 | 来源：人民网
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人民网北京9月2日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，8月27日—29日，全国森林草原湿地荒漠化普查工作领导小组办公室以视频方式举办技术培训，旨在进一步提升全国各级自然资源和林草主管部门调查监测管理人员及相关技术支撑单位人员的业务和技术水平，更好地完成全国林草湿荒普查工作各项任务。

培训班提出，各级自然资源和林草部门要进一步提高思想认识，高质量推进普查工作。一要锚定目标任务，切实解决图斑不一致问题，做好图斑区划调查，继续抓好样地调查工作。二要学习借鉴普查试点经验，结合实际推广应用。三要按照“统—分—统”的要求，落实“一体化”工作机制，紧盯时限要求，倒排工期，优化流程，简化程序，提高效率。四要强化质量管理，加强安全生产，保障数据安全和野外调查人员的人身安全。

本次培训通过专题讲解、案例分析、问题答疑等方式，系统解读了不一致图斑地类对接、图斑区划调查、林草湿荒调查技术要点、质量检查验收、野外调查安全生产以及国土调查云和普查图斑区划调查软件使用等，内容丰富、形式多样，达到了预期效果。

(责编：杨曦、高雷)
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