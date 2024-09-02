人民网北京9月2日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部公布2024年上半年中国财政政策执行情况报告。报告指出，上半年，财政部加快培育外贸新动能，推动巩固外贸外资基本盘。

一是深入实施外经贸提质增效示范。安排外经贸发展专项资金38亿元，支持第三批12个省份启动外经贸提质增效示范，并继续支持第一批8个省份及第二批10个省份实施示范工作，引导地方以重点外向型产业链为主线，支持电子信息、工程机械、医药等重点外向型产业实施一批示范项目，推动外贸外资高质量发展。

二是发挥服务贸易创新发展引导基金作用。重点向跨境电商、海外仓等外贸新业态新模式领域倾斜，支持出口潜力大、符合产业导向的服务贸易企业创新发展。截至2024年5月底，已决策投资子基金47个、直投项目25个，决策投资金额93亿元；基金连同子基金已投资538家企业，投资金额达424亿元。

三是强化关税政策作用。经国务院批准，2024年1月1日起，对1010项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率，降低低砷萤石、燃料电池用气体扩散层等国内短缺的资源、关键设备和零部件进口关税，加快推进先进制造业创新发展；对部分抗癌药、罕见病药的药品和原料等实施零关税；根据国内产业发展和供需情况变化，提高乙烯等部分商品进口关税，提升产业链供应链韧性，着力增强国内大循环内生动力和可靠性。

四是扎实推进跨境贸易便利化。安排专门资金，支持提升海关装备智能化、信息化、现代化水平，助力提高通关效率，降低企业通关成本。印发《关于边民互市贸易进出口商品不予免税清单的通知》，完善边境贸易政策，优化边民互市贸易多元化发展的政策环境。

同时，延续执行2023年中国进出口商品交易会（广交会）进口展品税收优惠政策至2025年。

(责编：王震、高雷)

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