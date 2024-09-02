人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

财政部：加快培育外贸新动能，推动巩固外贸外资基本盘

2024年09月02日10:33 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月2日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部公布2024年上半年中国财政政策执行情况报告。报告指出，上半年，财政部加快培育外贸新动能，推动巩固外贸外资基本盘。

一是深入实施外经贸提质增效示范。安排外经贸发展专项资金38亿元，支持第三批12个省份启动外经贸提质增效示范，并继续支持第一批8个省份及第二批10个省份实施示范工作，引导地方以重点外向型产业链为主线，支持电子信息、工程机械、医药等重点外向型产业实施一批示范项目，推动外贸外资高质量发展。

二是发挥服务贸易创新发展引导基金作用。重点向跨境电商、海外仓等外贸新业态新模式领域倾斜，支持出口潜力大、符合产业导向的服务贸易企业创新发展。截至2024年5月底，已决策投资子基金47个、直投项目25个，决策投资金额93亿元；基金连同子基金已投资538家企业，投资金额达424亿元。

三是强化关税政策作用。经国务院批准，2024年1月1日起，对1010项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率，降低低砷萤石、燃料电池用气体扩散层等国内短缺的资源、关键设备和零部件进口关税，加快推进先进制造业创新发展；对部分抗癌药、罕见病药的药品和原料等实施零关税；根据国内产业发展和供需情况变化，提高乙烯等部分商品进口关税，提升产业链供应链韧性，着力增强国内大循环内生动力和可靠性。

四是扎实推进跨境贸易便利化。安排专门资金，支持提升海关装备智能化、信息化、现代化水平，助力提高通关效率，降低企业通关成本。印发《关于边民互市贸易进出口商品不予免税清单的通知》，完善边境贸易政策，优化边民互市贸易多元化发展的政策环境。

同时，延续执行2023年中国进出口商品交易会（广交会）进口展品税收优惠政策至2025年。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财政部：加快培育外贸新动能，推动巩固外贸外资基本盘
　　人民网北京9月2日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部公布2024年上半年中国财政政策执行情况报告。报告指出，上半年，财政部加快培育外贸新动能，推动巩固外贸外资基本盘。…
中央财政已累计安排110亿元 加快补齐农村商业设施短板
　　人民网北京9月2日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部公布2024年上半年中国财政政策执行情况报告。 报告指出，在深入开展县域商业建设行动方面，中央财政已累计安排110亿元，引导各地以县乡村商业网络体系和农村物流配送为重点，加快补齐农村商业设施短板，改造升级商贸基础设施，增强农村产品“上行”动能，促进农村消费与农民收入双提升。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部