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国家林草局三北局探索开展无人机抽核“三北”工程重点项目建设工作

2024年09月02日09:34 | 来源：人民网
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人民网北京9月2日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，国家林草局三北局会同相关单位研究制定了《无人机抽核“三北”工程重点项目建设成效技术方案》，加强“三北”工程重点项目落地实施和日常监督管理，提高工程建设质量。

将该《方案》使用国土绿化落地上图数据与遥感卫星影像相结合，使用GIS软件叠置分析以提取可疑图斑。以提取图斑形状规划航线，以无人机航测获取相片，经PIX4d mapper软件进行微分纠正与拼接等内业处理工作，生成该区域的现地DOM（数字正射影像图）。以此方法生成的DOM，不仅含有地理空间信息，且GSD（影像采样间隔）可达亚米级，在GIS软件中具有良好的可判读性。

下一步，三北局将在工程区地区中选择年度建设任务量大、沙化土地治理难、联防联治任务重的工程区开展试点工作，将无人机等现代信息技术手段应用于包片蹲点工作中，辅助包片蹲点工作组开展外业调查核实工作，并总结试点经验，完善无人机抽核“三北”工程重点项目建设成效技术路线和工作方法，技术成熟后在工程区逐步推广。

(责编：杨曦、高雷)
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