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2024年实景三维数据赋能高质量发展创新应用典型案例发布

2024年09月02日09:38 | 来源：人民网
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人民网北京9月2日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，8月29日，自然资源部、国家数据局联合发布2024年实景三维数据赋能高质量发展创新应用典型案例入选名单。全国地质灾害实景三维关键技术与应用、国土空间规划实景三维智能可视化分析平台研发及应用等60个典型案例入选。

为了培育应用生态、激活实景三维中国数据要素潜能，今年5月，自然资源部、国家数据局组织开展了2024年实景三维数据赋能高质量发展创新应用典型案例征集。本次征集累计收到167个案例。经单位自主申报、主管部门推荐、专家遴选、自然资源部和国家数据局审议同意、面向全社会公示等程序，确定首批发布60个典型案例。

实景三维中国是国家重要的新型基础设施，是对现实中国的真实、立体、时序化反映。2022年，自然资源部全面推进实景三维中国建设，计划到2025年初步建成实景三维中国，到2035年全面建成实景三维中国。

实景三维中国建设坚持数据为王、创新为要、应用为本、安全为基，历经试点先行探索、局部建设应用、全面部署推进三个阶段，取得积极进展。2022年以来，累计建设约700万平方千米不同精细度的地形级、城市级、部件级实景三维模型，为美丽中国建设提供统一的时空基底。基于时空基准、时空关联、时空分析、时空智能、时空安全五个核心功能，实景三维中国建设形成了涵盖灾害防治、智慧安防与调度、历史文化保护、国土空间规划、耕地保护、节约集约用地、生态保护、在线旅游等22大类、100余种应用场景。

据了解，下一步，自然资源部门将加快推进实景三维中国建设，形成上下左右协调通畅的一体化建设和服务格局，加快建设“地上下、陆海域、二三维”一体化的实景三维中国，积极发挥实景三维中国在数字政府、数字经济、数字社会、数字生态文明、数字文化建设中的作用，培育发展新质生产力，以数据之治助力中国式现代化建设。

(责编：杨曦、高雷)
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