8月30日，中国工商银行公布2024年上半年经营情况。半年报显示，上半年，工商银行实现营业收入4019.99亿元，净利润1712.96亿元，年化平均总资产回报率（ROA）和年化加权平均权益回报率（ROE）分别为0.75%和9.53%。同时，根据董事会建议，工商银行计划首次实施中期现金分红，2024年度中期普通股预计派息总额约为511.09亿元人民币，即每10股派发人民币1.434元（含税）。现金分红比例为30%。

工商银行突出主责主业，统筹用好投融资总量和结构、增量和存量，更加精准有效地满足实体经济金融需求。上半年，境内分行人民币贷款增加1.74万亿元，增长7.1%；人民币债券投资余额增加1.09万亿元，境内主承销债券近7700亿元，投融资总量、增量均保持市场领先。投向制造业贷款增长13%，战略性新兴产业贷款增长14.7%，绿色贷款增长13.7%，普惠贷款增长21.5%，均高于各项贷款平均增速。战略性新兴产业贷款余额3.1万亿元，比年初增加近4000亿元。手机银行和工银“兴农通”APP累计服务线上涉农客户超1.74亿户；累计建成农村普惠金融服务点4700余家，县域网点覆盖率提升至87%；上半年重点帮扶县贷款增速高于各项贷款平均增速。

工商银行坚持对风险“早识别、早预警、早暴露、早处置”，遵循“主动防、智能控、全面管”路径，深化境内境外机构、表内表外业务、商行投行业务和其他业务、线上线下、总行和下属机构“五个一本账”全面风险管理，坚决守住安全发展底线。截至6月末，不良贷款率1.35%，较年初下降0.01个百分点；拨备覆盖率较年初上升4.46个百分点，风险抵御能力持续增强。

此外，工商银行坚持守正创新，巩固“扬长补短固本强基”战略布局，牢牢把握现代金融发展方向，聚焦客户需求变化，深入推进GBC+基础性工程、数字工行等重点领域创新，推动经营生态更趋完善、发展新动能不断增强。

下一阶段，工商银行将坚持党建引领、推进“五化”转型，以改革实效促进主力军和压舱石作用发挥，坚定不移走好中国特色金融发展之路，展现助力金融强国建设、服务中国式现代化的新气象新作为。

(责编：董童、李源)

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