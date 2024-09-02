人民网北京9月2日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部公布2024年上半年中国财政政策执行情况报告。报告显示，上半年累计发行超长期特别国债2500亿元，有力保障“两重”项目落地实施。

报告指出，发行超长期特别国债，支持“两重”项目建设。一是组织做好超长期特别国债发行工作。根据国务院批复的期限品种结构，按照适度均衡、定期滚动发行等市场化原则，合理安排并及时公布发行计划，组织国债承销团积极参与超长期特别国债承销。发布《个人投资者购买国债问答》，并组织专家权威解读，便利投资者购债。上半年累计发行超长期特别国债2500亿元，有力保障“两重”项目落地实施。

二是做好预算下达和资金拨付工作。根据国家发展改革委转来的项目清单，分领域下达超长期特别国债预算，要求地方财政部门和有关中央单位及时分解下达预算，按照实施进度及时拨付资金，不得超进度拨付资金或拖欠账款，保障项目建设资金需求。在此基础上，研究建立超长期特别国债项目全生命周期管理制度，加强全过程监管。

(责编：王震、高雷)

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