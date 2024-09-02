人民网北京9月2日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部公布2024年上半年中国财政政策执行情况报告。报告显示，上半年，我国经济运行延续回升向好态势，财政运行总体平稳，扣除特殊因素影响后，全国一般公共预算收入可比增长1.5%左右；全国一般公共预算支出同比增长2%，重点领域支出得到保障。

国民经济延续回升向好态势，财政收入实现可比增长

上半年，全国一般公共预算收入11.59万亿元，同比下降2.8%，主要是2022年制造业中小微企业部分缓税在2023年前几个月入库抬高了基数，以及2023年年中出台的4项减税政策对今年财政收入形成翘尾减收等特殊因素拉低了收入增幅。扣除上述特殊因素影响后，上半年全国财政收入可比增长1.5%左右。

上半年，全国税收收入同比下降5.6%。分税种看，国内增值税下降5.6%，主要受去年同期基数较高、政策翘尾减收等因素影响；国内消费税增长6.8%，主要是成品油、卷烟、酒等产销增长；进口货物增值税、消费税增长0.7%，与一般贸易进口增长态势基本吻合；个人所得税下降5.7%，主要受去年年中出台的提高个人所得税专项附加扣除标准政策翘尾减收等影响；出口退税11380亿元，同比多退1433亿元。

财政支出保持增长，重点领域支出得到保障

上半年，各级财政部门加大财政资源统筹力度，保持必要支出强度，适当加快支出进度，全力保障国家重大战略任务和基本民生资金需求。全国一般公共预算支出13.66万亿元，同比增长2%。主要支出领域中，社会保障和就业支出2.27万亿元，增长4.2%；教育支出2.03万亿元，增长0.6%；农林水支出1.15万亿元，增长6.8%；城乡社区支出1.05万亿元，增长8%；住房保障支出3973亿元，增长2%。

在执行中，财政部按照全国人大批准的预算，及时批复部门预算，抓紧下达中央对地方转移支付，截至6月末已下达8.99万亿元，具备条件的均已下达完毕。持续优化财政支出结构，突出轻重缓急，“小钱小气、大钱大方”，将资金用在刀刃上。依托中央预算管理一体化系统，常态化开展预算执行监督，分析重点项目执行进度和绩效目标实现情况，逐步实现对中央部门预算资金和对地方转移支付资金的全面监督，切实提高预算执行的规范性。

落实落细党政机关习惯过紧日子要求，财政资金使用效益进一步提升

一是做好预算源头管理。坚决贯彻党政机关习惯过紧日子的要求，从源头上做好预算编制，从严控制预算安排，树立零基预算理念，打破支出固化格局，建立能增能减、有保有压的预算分配机制。2024年中央本级一般公共预算支出扣除重点保障支出后仅增长0.3%。

二是严控一般性支出。持续完善支出标准体系，从严审核新增资产配置，推动压缩论坛、节庆、展会等活动，大力盘活闲置资产资源，勤俭办一切事业。严格“三公”经费管理，细化“三公”经费限额等管理措施。

三是强化预算绩效管理。高质量开展绩效评价，将评价结果与预算安排挂钩，对评价结果较差的，根据情况核减预算，削减低效无效资金安排。坚持按季度评估中央部门过紧日子情况，进一步优化评估指标，完善评估规则，推动部门精打细算、勤俭节约。

四是严肃财经纪律。严肃查处违反财经纪律的行为，持续保持财会监督高压态势，防范和查处违规记账、擅自截留、非法挪用等问题，加大通报和处理力度，充分发挥警示震慑作用。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经