人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

装上“智慧大脑” 数字孪生打赢防汛“攻坚战”

欧阳易佳
2024年09月02日09:49 | 来源：人民网
小字号

数字河流、“空中哨兵”、测雨雷达…今年汛期，各地“技防”“智防”更新，一场场防汛“硬仗”背后，多了一份来自数字孪生技术的支持。

水利部副部长王道席指出，要按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”要求，丰富算据、优化算法、提升算力。通过数字孪生水利建设，支撑各项水利业务实现“四预”（预报、预警、预演、预案）功能，在应对各类水安全挑战风险中下好先手棋、打好主动仗。

下足“绣花功夫” 助力科技防汛

数字孪生技术，指的是一种利用数据通过仿真过程在虚拟空间中完成映射的技术。

水利部数据表示，以长江为例，2024年纳入联合调度的水工程有127座，其中控制性水库总调节库容1169亿立方米，总防洪库容706亿立方米。2023年以来，水利部长江水利委员会（以下简称长江委）、初步建成数字孪生三峡1.0版。 

“防汛调度要下足绣花功夫，一个流量、一方库容的精打细算，实现厘米级水位精细调度。”长江委水旱灾害防御局局长徐照明介绍说。

“我们可以通过数字孪生平台，实时查找在线流量、流速等数据，为报汛工作提供参考。”长江委水文中游局汉口分局副局长陈静介绍，“同时，我们自主研发了‘智水’AI模型，采用机器学习的方法根据上下游、汉口站的水位及断面情况推算实时流量，与在线监测和人工采集数据进行比较，从而提高报汛的精度。”

长江委安装流量监测仪器，准备高洪测验。 水利部供图

长江委安装流量监测仪器，准备高洪测验。 水利部供图

据水利部统计，今年“七下八上”防汛关键期，长江上中游岷江、嘉陵江、汉江、湘江等支流共发生12次编号洪水。数字孪生技术助力实时调度，极大减少了防洪压力。

“现在水文预报精准度越来越高，数字孪生AI推流和在线测流也已经投入使用，增强了对各类可能发生情况的预见性，在面对洪水时我们的心里更有底气了。”长江委水文局中游局岳阳分局局长唐聪说。

依托“智慧大脑” 实现安全高效

倘若启用水工程进行防洪调度，将水库水位控制在多少更为安全？怎样运用蓄滞洪区？各种调度手段排列组合综合运用之后，水库库区、岸线堤防运行风险几何？

专家介绍，数字三维主题场景模拟预演出的各种可能性和方案建议，在数秒钟内就能够依托强大的算据和算力给出结果，为科学决策提供技术支撑。如果依托传统人工计算或二维水动力模型计算，可能需要几十分钟甚至更长的时间。

面对汛情，怎样精准拦洪、削峰、错峰？背后有防汛调度专家队伍昼夜不休的研判推演，还有数字孪生“智慧大脑”在默默支撑。

“数字孪生水利安全高效地推动了‘四预’功能的实现。今年汛期应对流域内4次编号洪水时，我们基本做到了对洪水提前10天预判、提前48小时准确判断涨水过程。”广西大藤峡公司水调工程师李颖说。

打造“耳目尖兵” 引领未来防汛

“士兵”作战能否克敌制胜，靠着统帅部指挥得当，也靠着武器装备先进耐用。

“长江2024年1号洪水防御工作中，根据水位变化，利用数字孪生三峡防洪形势分析模块，跟踪分析了长江中下游超警堤防情况和‘洲滩民垸’运用风险情况，为各地组织巡堤查险、人员转移提供了及时‘叫应’提醒服务。”长江设计集团水利规划院副总工程师李安强介绍。

卫星遥感、北斗、无人机监测、“天空地水工”一体化动态监控体系……打造“耳目尖兵”，为智慧水利建设引领未来防汛新方向。

“通过持续丰富数据底板，优化模型功能，完善业务功能，数字孪生平台将在流域险情预警与叫应、工程调度运用与风险评估、工程抢险与人员避险转移等方面提供更为智能化的技术支撑。”长江设计集团水利规划院副总工程师李安强介绍。

水利部数据显示，“十四五”以来，4.7万座小型水库雨水情测报设施投入建设，按照全覆盖的目标，已完成87%；实施3.6万座小型水库大坝安全监测设施建设，按照应设尽设的目标，已完成78%。（实习生徐皓萱对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
装上“智慧大脑” 数字孪生打赢防汛“攻坚战”
　　数字河流、“空中哨兵”、测雨雷达…今年汛期，各地“技防”“智防”更新，一场场防汛“硬仗”背后，多了一份来自数字孪生技术的支持。 水利部副部长王道席指出，要按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”要求，丰富算据、优化算法、提升算力。…
财政部：今年中央本级科技支出预算3708.28亿元
　　人民网北京9月2日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部公布2024年上半年中国财政政策执行情况报告。报告显示，2024年，中央本级科技支出预算安排3708.28亿元，较上年增长10%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部