泸州老窖：上半年实现营收169.05亿元 同比增长15.84%
2024年09月02日10:34 | 来源：人民网
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8月30日晚，泸州老窖发布2024年半年报。今年上半年，泸州老窖实现营收169.05亿元，同比增长15.84%；实现归母净利润80.28亿元，同比增长13.22%，营收利润均保持双位数稳健增长。2024年，泸州老窖的经营计划是力争实现营业收入同比增长不低于 15%。
渠道方面，今年上半年传统渠道营收为161.1亿元，同比增长15.38%。从产品来看，半年报显示，售价150元以上的中高档酒类，今年上半年实现收入152.13亿元，占比提升至89.99%。中高档酒类的毛利率达92.26%。酒类整体毛利率上半年也提升至88.65%。聚焦“双品牌、三品系、大单品”发展布局，国窖1573品牌提升和泸州老窖品牌复兴工程成效显著。
数字化营销体系持续推进，“中国浓香700年”品牌传播主线更为聚焦，市场费用投放更精准。泸州老窖在年报中提出，2024年将围绕“中国浓香700年”主线，国窖品牌持续提升品牌美誉度和品牌高度，泸州老窖品牌持续提升品牌形象和品牌价值。
过去的半年，面对白酒行业周期调整，泸州老窖坚持重点工程齐头并进，市场活力进一步激发，营销模式升级、市场运营提质、品牌势能释放，展现出穿越行业周期的韧性和稳健的增长能力。
(责编：曹淼、李源)
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