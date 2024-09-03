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中央气象台发布高温黄色预警

2024年09月03日08:49 | 来源：人民网
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人民网北京9月3日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，9月3日白天，安徽南部、江苏南部、湖北大部、湖南、江西、浙江中西部、福建西部和南部、四川盆地中东部、重庆、贵州东部和北部、广西东部、广东大部等地有35-36℃高温天气，其中，安徽南部、湖北南部、湖南中北部、江西中北部、浙江西部、四川盆地东部、重庆大部、贵州北部、广东中部等地部分地区最高气温37-39℃，四川盆地东北部、重庆中南部等地局地可达40℃以上。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作；

2、午后尽量减少户外活动；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；

4、高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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