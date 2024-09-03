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环氧树脂浇注干式变压器实现高效降解

2024年09月03日09:09 | 来源：科技日报
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原标题：环氧树脂浇注干式变压器 实现高效降解

科技日报讯 （记者吴纯新 通讯员朱桂华 饶夏锦）记者8月30日从湖北工业大学获悉，由南方电网广西电网公司牵头、湖北工业大学联合研制的全球首台35kV可降解环氧树脂浇注干式变压器日前经过认证，拥有自主知识产权，填补了干式变压器环氧树脂绿色处置的技术空白。

环氧树脂及其复合材料具有良好的电气绝缘、力学性能，广泛应用于干式变压器等电力设备。但由于老化、换代等原因，环氧树脂电工装备将迎来退役潮。然而传统环氧树脂难以温和降解和高值回收，退役装备常采用焚烧、填埋等方式处理，造成次生环境难题。

因此，退役干式变压器处置技术是当前国内外研究的热点领域。近三年来，研究团队聚焦结构设计、材料制备、高效降解等技术难题进行创新研究，提出在传统电工用酸酐固化环氧树脂中引入酯交换催化剂，开发基于胺溶液的可降解环氧树脂高效降解技术。

与此同时，该研究团队采用此类可降解的新型环氧树脂绝缘材料以及改良式浇注工艺，成功研制出了可降解环氧树脂干式变压器，实现干式变压器环氧树脂24小时内全部降解。降解产物可重新再合成环氧树脂，实现了资源的再利用。

(责编：罗知之、陈键)
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