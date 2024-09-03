人民网北京9月3日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，国家气象中心联合清华大学研发的中国气象局人工智能临近预报系统“风雷”（CMA-AIM-Nowcast-Fenglei）1.0版和中国气象局人工智能全球中短期预报系统“风清”（CMA-AIM-GFS-Fengqing）1.0版通过业务化评审，将于9月10日起正式业务运行。

业务化评审评估表明，“风雷”1.0版和“风清”1.0版系统运行稳定，预报性能达到当前主流大模型系统水平。

“风雷”1.0版利用机器学习等人工智能技术，可生成0至3小时、逐6分钟更新、1公里分辨率的全国雷达回波预报产品。“风清”1.0版可生成0至15天、逐6小时更新、25公里分辨率的9项全球气象预报产品。其数据产品将在中国气象局气象大数据云平台“天擎”系统发布。

国家气象中心将结合省级气象部门业务需求，强化系统部署过程中的技术共享、指导和支撑等工作，跟踪产品应用情况，持续改进完善；国家气象信息中心将保障人工智能预报系统的计算和产品分发；各用户单位将同步加强业务应用并开展产品检验评估。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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