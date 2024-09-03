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推动行业创新发展 北大国发院汽车行业协会正式成立

2024年09月03日09:20 | 来源：人民网
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人民网北京9月3日电 （记者栗翘楚）近日，北京大学国家发展研究院（简称北大国发院）汽车行业协会成立大会在国发院承泽园校区举行。北大国发院院长黄益平教授表示，中国汽车行业发展迅猛，期待协会在产学研领域和老师们密切合作，共同创建汽车领域的课题研究。

技术是新能源时代的竞争力。国家信息中心正高级经济师徐长明表示，中国新能源汽车产业实现跨越式发展，自主品牌成为主力军。原康明斯副总裁兼康明斯（中国）投资有限公司副董事长王宁表示，在轻型商用车领域，纯电技术已逐渐成为主流，而在中重型商用车领域，低碳燃料和氢能/燃料电池路径仍将是未来创新的重点方向。

当前，消费领域不仅仅局限于产品和技术的竞争，更是品牌叙事能力的竞争，如何在国际市场讲好中国品牌故事是一个重大挑战。

在圆桌论坛环节，北大国发院副院长黄卓教授表示，中国新能源汽车产业的成功是有为政府与有效市场相结合的典范。出海过程中，品牌建设的重要性不言而喻，需要加强跨文化领导力和相关人才培养。

前一汽-大众数字化体系主要创始人之一顾晓东称，中国汽车行业从改革开放初期的“市场换技术”策略，到如今的“技术出海”，当前中国汽车行业正经历从“引进技术”到“输出技术”的转型。

零跑汽车高级副总裁兼首席营销官徐军表示，从借船出海到顺势而为，再到如今的战略布局，中国新能源汽车出海是行业发展的必然选择。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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