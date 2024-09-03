人民网北京9月3日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司官网消息，8月29日，沿着新建宣城至绩溪高速铁路驶向绩溪北站方向，开展列车运行图参数测试。这标志着宣绩高铁进入试运行阶段，全线开通运营进入倒计时。

宣绩高铁位于安徽省南部，起自合杭高铁宣城站，经由宣城市宣州区、宁国市、绩溪县，终至绩溪北站，新建正线全长111.6公里，设计时速350公里，共设宣城、宁国南、绩溪北3座车站，其中宁国南站为新建车站。

宣绩高铁自今年7月开始联调联试以来，检测列车、综合检测列车、重联动车组先后上线，以不同速度等级进行往返检测试验以及全线拉通试验。截至8月28日，宣绩高铁共开行各类试验列车993列，检测总里程达3.8万公里，综合检测列车试验最高时速达385公里，安全、优质、高效完成了各项联调联试检测任务，顺利转入运行试验阶段，预计9月底具备开通运营条件。

据了解，试运行主要是按试验大纲要求，原则上利用不少于一个月的时间，进行列车运行图参数测试、故障模拟、应急救援演练、按图行车试验等项目测试，模拟线路正式运营状态，对高铁运输组织、列车接发、开行密度、设备状态等方面进行的一次全面“实战”检测，为正式开通运营提供科学依据。试运行使用的列车采用运营动车组担当，沿途各站模拟办理客运业务。

(责编：王连香、高雷)

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