人民网北京9月3日电 （记者黄盛）中国证券业协会（以下简称“中证协”）2日正式修订发布了《证券从业人员职业道德准则》（以下简称《准则》），并自发布之日起实施。

整体来看，《准则》主要修订内容有三方面，一是大力弘扬和践行“五要五不”中国特色金融文化，二是整合凝练原《准则》的部分条款，三是持续倡导尊重包容、共同发展的行业生态。

修订后，《准则》共包含六方面内容，一是诚实守信，专业尽职；二是以义取利，珍惜声誉；三是稳健审慎，致力长远；四是守正创新，益国利民；五是依法合规，廉洁自律；六是尊重包容，共同发展。

中证协要求各相关会员单位应加强人员管理制度建设，对照《准则》要求于2025年3月31日前更新完善相关制度文件，并至少组织1次面向全员的职业道德宣导活动。相关制度中应建立形成道德模范、先进典型的正向激励机制，明确违反《准则》行为的警示、惩戒措施。

另据记者了解，良好的行业文化是金融业持续健康发展的重要基础，也是吸引投资者、取信投资者、让投资者放心交易的重要条件。证监会副主席陈华平近日表示，证监会将在证券基金期货行业中大力弘扬诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的中国特色金融文化，纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、过度投机、“炫富”等不良风气；引导从业人员珍惜职业声誉、恪守职业道德，以诚信、专业、廉洁、负责的行业形象凝聚投资者的信任和信心。

此外，针对良好的金融业文化，今年1月举行的省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式指出，推动金融高质量发展、建设金融强国，要坚持法治和德治相结合，积极培育中国特色金融文化，做到诚实守信，不逾越底线；以义取利，不唯利是图；稳健审慎，不急功近利；守正创新，不脱实向虚；依法合规，不胡作非为。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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