人民网北京9月3日电 （记者王连香）据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席会（以下简称乘联会）消息，2024年8月，全国新能源乘用车市场将迎来显著增长，预计批发销量将跃升至105万辆，较去年同期激增32%，环比增长11%。

乘联会表示，自7月25日国家发展改革委与财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》以来，汽车报废更新补贴政策得到强化，尤其是新能源车相较于传统燃油车享有的额外5000元补贴，极大地提振了市场消费信心。新能源车市场消费热情进一步激发，入门级纯电动车与狭义插混市场强势增长。

数据显示，截止8月31日，已收到汽车报废更新补贴申请超过80万份。近期报废更新申报量持续环比增长，明确反映出政策对汽车市场的积极拉动作用。进入8月，尽管传统意义上被视为销售淡季，但新能源车市场却展现出“淡季不淡”的强劲势头，消费增量贡献显著，成为推动汽车市场整体增长的重要力量。

此外，据初步数据，7月新能源销量万辆以上厂商企业的8月预估销量为94万辆，按照上月结构占比预测8月的全国新能源乘用车批发销量在105万辆，今年月度销量首次超过100万辆，加之部分中小车企8月新能源表现很强，从国内零售对应预判应该8月新能源渗透率继续超50%。

(责编：王连香、高雷)

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