原标题：全球先进电池前瞻技术专题会议在宜宾召开

“能否用AI的办法来帮助解决电池材料目前研发周期长、成本高、效率低的问题？”9月1日，在2024年世界动力电池大会——全球先进电池前瞻技术专题会议现场，中国科学院院士、北京大学教授鄂维南的提问拉开了2024年世界动力电池大会——全球先进电池前瞻技术专题会议的序幕。

专题会议由欧阳明高院士工作站承办，是历届世界动力电池大会的重要组成部分，聚焦前沿技术最新突破及关键问题，是行业公认的学术专业高地，同时也是全球动力电池领域“前沿技术风向标”。

鄂维南以“AI for Science 助力电池材料技术新质发展”为主题发表精彩演讲，他表示，AI赋能的智能化实验模式，可实现电池新材料、新工艺的快速设计和验证，AI高精度识别提升分析自动化和智能化水平，可提高电池材料分析效率和准确性。“我们希望通过AI技术，建立一个智能化的电池研究平台，以及一个自动化的实验平台，为电池技术的突破提供强大动力。”

加拿大皇家科学院院士、加拿大工程院院士、国际电化学能源科学院（IAOEES）副主席、中国科学院大连化学物理研究所研究员陈忠伟表示，电化学能源是低空经济、新能源汽车、氢能、人工智能等诸多新质生产力新兴行业的重要交汇点，为此他们团队聚焦于电池技术、燃料电池技术和氢混动力电池技术三方面开展研究，并指出当前锂离子电池仍面临宽温域、高安全、高比能等重大应用需求。

当前，全球新能源汽车和动力电池产业竞争加剧，全固态电池正处于从研发工程技术攻关到量产的关键阶段。长安汽车先进电池研究院副总经理杜长虹表示，固体电解质特性，使固态电池具备更快补能和极致安全等潜力，有望解决液态动力电池用户的痛点。

深圳市比亚迪锂电池有限公司CTO孙华军表示，新能源行业要思考可持续发展，要做到不盲目扩张，合理布局产能。他表示，要持续加强下一代电池研发，比如固态电池和新型材料，“硫化物固态电池是方向之一”，硫化物固态电池将在电池寿命、快充等领域实现突破。

宁德时代新能源科技股份有限公司CTO高焕直面动力电池行业的核心痛点，分享了宁德时代的应对策略。他提到，安全、续航、充电、低温、保值等问题仍是制约动力电池发展的关键因素。宁德时代正通过不断的技术创新和市场拓展来逐一破解这些难题，推动动力电池行业的可持续发展。

亿纬锂能股份有限公司动力电池研究院院长何巍，从锂电池技术路线演变的角度出发，阐述了全场景应用升级的重要性。他认为，锂电池技术的发展已进入新阶段，技术路线的选择需综合考虑功能、质保、成本等多个维度。

圆桌论坛上，来自不同领域的专家们围绕全固态电池技术的研发与产业进展展开了深入讨论。他们认为，全固态电池以其高能量密度、高安全性和长循环寿命等优势，必将成为未来电池技术的主流方向。然而，要实现全固态电池的商业化应用仍需克服电芯性能一致性、技术难题等挑战。未来，还需加强合作与交流，共同推动全固态电池技术的快速发展与普及。

会上还发布了《先进电池前沿技术研究与趋势展望》《动力电池关键资源与供应链分析》《动力电池碳足迹及绿色循环》三个研究报告，以丰富的研究成果和行业洞见，推动动力电池产业向着更加健康、高质量、可持续的方向发展。

(责编：曹淼、李源)

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