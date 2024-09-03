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住房城乡建设部：

2024年前七月全国新开工改造城镇老旧小区3.8万个

2024年09月03日15:24 | 来源：人民网
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人民网北京9月3日电 （记者王仁宏）住房城乡建设部最新数据显示，1-7月份，全国新开工改造城镇老旧小区3.8万个。

据悉，2024年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。分地区看，江苏、吉林、青海、辽宁、江西、上海、内蒙古、山东等8个地区开工率超过80%。

(责编：王仁宏、高雷)
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