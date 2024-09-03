人民网北京9月3日电 （记者王仁宏）据水利部消息，9月2日，海河水利委员会组织召开海河流域增发国债山洪沟防洪治理项目建设进度督导会议，对河北、河南、内蒙古、辽宁四省（自治区）山洪沟防洪治理项目建设进度进行再督促、再安排、再部署。据悉，截至目前，海河流域65项国债山洪沟防洪治理项目总体进展顺利，高于全国平均进度。

会议指出，山洪沟防洪治理工程是抵御山洪灾害的重要基础，此次增发国债对山洪沟治理的支持力度很大，各单位要抓住契机，全方位保障项目顺利实施，确保按期完成项目建设和资金支付。要牢固树立底线意识、忧患意识、责任意识、担当意识，把山洪沟防洪治理项目作为民生工程、民安工程、民心工程抓牢抓实，高标准推进项目建设实施。

会议强调，一要压实项目建设责任，各级责任人要切实履职尽责，把握治理要点，科学合理布局，切实发挥国债资金效益。二要加快推进项目建设实施，进一步优化施工组织设计，倒排工期，在保证质量和安全的前提下，抓紧推进项目建设进度。三要强化各环节监督管理，建立健全工作机制，全流程跟踪监管，把好工程建设质量关口，规范资金使用，确保工程安全、资金安全、干部安全、生产安全。四要加强信息报送，建立分级跟踪管理台账，及时统计更新项目建设情况，定期总结经验、分析问题，推进山洪沟防洪治理工作，保障项目建设有序开展。

(责编：王仁宏、高雷)

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