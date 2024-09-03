海河流域65项国债山洪沟防洪治理项目总体进展顺利
2024年09月03日15:29 | 来源：人民网
小字号
人民网北京9月3日电 （记者王仁宏）据水利部消息，9月2日，海河水利委员会组织召开海河流域增发国债山洪沟防洪治理项目建设进度督导会议，对河北、河南、内蒙古、辽宁四省（自治区）山洪沟防洪治理项目建设进度进行再督促、再安排、再部署。据悉，截至目前，海河流域65项国债山洪沟防洪治理项目总体进展顺利，高于全国平均进度。
会议指出，山洪沟防洪治理工程是抵御山洪灾害的重要基础，此次增发国债对山洪沟治理的支持力度很大，各单位要抓住契机，全方位保障项目顺利实施，确保按期完成项目建设和资金支付。要牢固树立底线意识、忧患意识、责任意识、担当意识，把山洪沟防洪治理项目作为民生工程、民安工程、民心工程抓牢抓实，高标准推进项目建设实施。
会议强调，一要压实项目建设责任，各级责任人要切实履职尽责，把握治理要点，科学合理布局，切实发挥国债资金效益。二要加快推进项目建设实施，进一步优化施工组织设计，倒排工期，在保证质量和安全的前提下，抓紧推进项目建设进度。三要强化各环节监督管理，建立健全工作机制，全流程跟踪监管，把好工程建设质量关口，规范资金使用，确保工程安全、资金安全、干部安全、生产安全。四要加强信息报送，建立分级跟踪管理台账，及时统计更新项目建设情况，定期总结经验、分析问题，推进山洪沟防洪治理工作，保障项目建设有序开展。
(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 乘联会：8月新能源汽车销量将达105万辆 同比增长32%
- 人民网北京9月3日电 （记者王连香）据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席会（以下简称乘联会）消息，2024年8月，全国新能源乘用车市场将迎来显著增长，预计批发销量将跃升至105万辆，较去年同期激增32%，环比增长11%。 乘联会表示，自7月25日国家发展改革委与财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》以来，汽车报废更新补贴政策得到强化，尤其是新能源车相较于传统燃油车享有的额外5000元补贴，极大地提振了市场消费信心。…
- 市场监管总局等部门联合开展2024年全国“质量月”活动
- 人民网北京9月3日电 （记者郝帅、岳弘彬）记者从国家市场监管总局获悉，2024年9月，市场监管总局、中央宣传部、最高人民法院、最高人民检察院、国家发展改革委等27个部门以“加强质量支撑 共建质量强国”为主题，联合开展2024年全国“质量月”活动，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实《质量强国建设纲要》（以下简称《纲要》）部署，深入推动全民质量行动。 作为一项重要的群众性质量活动，全国“质量月”活动自1978年以来持续开展，相关政府部门统一部署，以企业为主力军，各行各业和广大群众积极参与，已经形成了具有中国特色的“质量月”活动模式，在促进全社会树立“质量第一”的强烈意识，推动我国产品、工程和服务质量不断提升等方面发挥了重要作用。…
- 评论
- 关注