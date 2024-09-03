人民网北京9月3日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，广州海关与广州市政府联合共建的AEO培育实训基地，在广州白云机场综合保税区（南区）跨境电商监管中心顺利揭牌，标志着广州市首个AEO培育实训基地正式落成并投入使用。该基地运用VR、AI等数字化、智能化技术，具象展示解读AEO认证标准等内容，为申请海关AEO认证的企业提供“零距离”培育支持。

AEO即“经认证的经营者”，旨在通过海关对信用状况、守法程度和水平较高的企业进行认证，对通过认证的企业给予优惠通关便利，常被认为是进出口企业参与国际贸易的“金字招牌”。AEO企业可享受较低的单证审核率、较低的查验率、优先检查、指定海关联络员解决通关疑难等一系列通关便利。

为帮助更多诚信守法外贸企业提升信用等级，享受政策红利，广州海关建立重点培育企业库，联合广州市政府创新打造AEO培育实训基地，引导更多企业升级为AEO企业。今年前7个月，广州海关关区AEO企业以占关区备案进出口企业总量不到1%的数量，贡献了关区超四成的进出口值，成为稳外贸的“主力军”。

据了解，该基地设置有AEO制度宣介区、标准教学区、模拟认证区、观摩培育区、关企协作区5大功能区域，可根据培训对象的实际需求模块化设计特色课程体系，区分基础教学、进阶实训等不同阶段，提供多场景切换、多维度模拟、多视角参与的培训课程、交流项目，切实提升AEO培育、认证和国际互认的工作成效、能力水平。

截至2024年8月20日，广州海关关区共有AEO企业893家。下一步，广州海关将持续发挥好AEO实训基地作为AEO企业“孵化器”、执法效能“推进器”和国际互认合作“交流器”等作用，持续加大AEO企业培育力度，帮助企业强化合规意识、规范内控管理、提高守法水平，全力服务高质量发展、高水平开放。

(责编：王震、高雷)

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