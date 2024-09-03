人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

广州市首个AEO培育实训基地揭牌启用

2024年09月03日16:05 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月3日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，广州海关与广州市政府联合共建的AEO培育实训基地，在广州白云机场综合保税区（南区）跨境电商监管中心顺利揭牌，标志着广州市首个AEO培育实训基地正式落成并投入使用。该基地运用VR、AI等数字化、智能化技术，具象展示解读AEO认证标准等内容，为申请海关AEO认证的企业提供“零距离”培育支持。

AEO即“经认证的经营者”，旨在通过海关对信用状况、守法程度和水平较高的企业进行认证，对通过认证的企业给予优惠通关便利，常被认为是进出口企业参与国际贸易的“金字招牌”。AEO企业可享受较低的单证审核率、较低的查验率、优先检查、指定海关联络员解决通关疑难等一系列通关便利。

为帮助更多诚信守法外贸企业提升信用等级，享受政策红利，广州海关建立重点培育企业库，联合广州市政府创新打造AEO培育实训基地，引导更多企业升级为AEO企业。今年前7个月，广州海关关区AEO企业以占关区备案进出口企业总量不到1%的数量，贡献了关区超四成的进出口值，成为稳外贸的“主力军”。

据了解，该基地设置有AEO制度宣介区、标准教学区、模拟认证区、观摩培育区、关企协作区5大功能区域，可根据培训对象的实际需求模块化设计特色课程体系，区分基础教学、进阶实训等不同阶段，提供多场景切换、多维度模拟、多视角参与的培训课程、交流项目，切实提升AEO培育、认证和国际互认的工作成效、能力水平。

截至2024年8月20日，广州海关关区共有AEO企业893家。下一步，广州海关将持续发挥好AEO实训基地作为AEO企业“孵化器”、执法效能“推进器”和国际互认合作“交流器”等作用，持续加大AEO企业培育力度，帮助企业强化合规意识、规范内控管理、提高守法水平，全力服务高质量发展、高水平开放。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
广州市首个AEO培育实训基地揭牌启用
　　人民网北京9月3日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，广州海关与广州市政府联合共建的AEO培育实训基地，在广州白云机场综合保税区（南区）跨境电商监管中心顺利揭牌，标志着广州市首个AEO培育实训基地正式落成并投入使用。该基地运用VR、AI等数字化、智能化技术，具象展示解读AEO认证标准等内容，为申请海关AEO认证的企业提供“零距离”培育支持。…
海关总署：前7个月中国和非洲贸易稳步增长
　　人民网北京9月3日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近年来，中国与非洲持续深化贸易合作，进出口规模快速提升。据中国海关统计，2000至2023年，中非贸易规模由不足1000亿元增长至1.98万亿元，年均增长17.2%，高于同期中国整体货物贸易年均增速4.6个百分点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部