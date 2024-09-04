人民网北京9月4日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第11号台风“摩羯”的中心今天（4日）早晨5点钟位于海南省文昌市偏东方约760公里的南海东北部海面上，就是北纬19.0度、东经118.0度，中心附近最大风力有11级（30米/秒），中心最低气压为980百帕，七级风圈半径150-250公里，十级风圈半径60-80公里。

预计，“摩羯”将以每小时10公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐增强，将于6日下午到夜间在海南万宁到广东电白一带沿海登陆（强台风级或超强台风级，14-16级，45-52米/秒），7日凌晨移入北部湾海面，尔后趋向中越交界，强度逐渐减弱。

大风预报：9月4日08时至5日08时，台湾海峡东部、南海大部、巴士海峡、福建南部沿海、广东东部沿海将有6-8级风，其中南海东北部部分海域风力可达9-11级，“摩羯”中心经过的附近海域风力可达12-14级、阵风15-16级。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

2.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

3.停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物,人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风，危房人员及时转移。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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