“现在有了海天一票通，购票不仅便捷，还能在深圳就把行李直挂目的地，方便多了！”留学生小吴，在谈起出行变化时格外兴奋。

“我们推出‘海天一票通’，旅客在航空公司网站一键完成机票和代码共享船票的预订后，可以直接前往深圳蛇口邮轮母港、广州琶洲港澳客运口岸、广州南沙客运港等七大码头办理值机和登船手续。”国泰航空中国区多式联运顾客体验总监魏然说，目前推出了连接近百个跨境车站点，以及通过港珠澳大桥直接前往香港机场的“陆天畅行通”、定制化的“直升机+船+客机”等多种联运方式，助力实现粤港澳大湾区城市群的互联互通。

旅客出行从复杂繁琐到顺畅高效，得益于粤港澳大湾区的基础设施“硬联通”和规则机制“软联通”。

从广深港高铁、港珠澳大桥等大型跨境基础设施相继开通，到深中通道、深江铁路建设提速，“立体交通网”越织越密；多份有关粤港澳大湾区的政策文件陆续出台，多措并举保护投资者合法权益，市场互联互通更加顺畅有序；越来越多居民往返三地，粤港澳大湾区“1小时生活圈”从愿景变为现实……人流、资金流、物流相互交织，粤港澳大湾区深度融合新景象加速展现。

“随着港珠澳大桥、深中通道等的开通，直接提升了珠江东岸和西岸的人员的往来及产业要素的流动速度。为粤港澳大湾区的人流、物流便捷流动增添新能量。”广州民航职业技术学院副教授綦琦认为，五年间粤港澳大湾区见证了很多国家级关键基础设施的落地和交付，打通了跨珠江东西两岸原有的交通瓶颈。现在，广东正不断“密织”高速公路、高速铁路网，8000多万人口穿梭在粤港澳大湾区，越来越像“串门”一样方便。

魏然表示，国家战略为多式联运战略提供了宏观政策指导和支持，跨境交通便利化的相关政策和粤港澳大湾区交通基础设施的发展，进一步促进了多式联运的优化。“我们希望通过持续完善升级多式联运，更好地发挥‘植根香港、背靠祖国、联通世界’的角色优势，为深化粤港澳大湾区与世界的联结贡献一份力量。”魏然说。

(责编：王震、高雷)

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