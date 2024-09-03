人民网记者 王绍绍

在广袤无垠的荒漠之中，一片片由梭梭树织就的绿洲如同翡翠般镶嵌其间，在这片土地上，科技与自然和谐共生，人工智能（AI）技术正引领着荒漠化治理的新篇章。

据了解，位于内蒙古自治区最西部的阿拉善，其地理位置独特，不仅是国家生态安全的重要屏障，也是“一带一路”倡议下连接亚欧的重要节点。但阿拉善生态环境极为脆弱，风大沙多、干旱少雨，年均降雨量仅为20毫米左右，而年均蒸发量高达4200毫米。这种极端的气候条件导致该地区沙漠、戈壁和荒漠草原各占三分之一，是全国生态环境最脆弱、荒漠化程度最严重、自然条件最恶劣、治理难度最大的地区之一。

阿拉善左旗巴彦诺日公苏木浩坦淖尔嘎查党支部书记刘洪明回忆道：“那时候风沙有多大呢，一场沙尘暴下来，不管是羊圈还是房子，几乎全被沙子埋了，羊跑的跑、死的死，人也渐渐都搬走了。”

“面对严峻的荒漠化困境，阿拉善地区积极响应国家关于生态文明建设的战略部署，把科技作为破解荒漠化难题的核心驱动力，致力于以科技力量推动荒漠治理与生态修复工作。”相关负责人介绍。

近年来，随着人工智能技术的不断发展和广泛应用，AI智能技术已逐步成为阿拉善生态治理的新引擎。

通过部署智能监测站，利用AI算法对土壤湿度、植被生长状况及复杂多变的气象数据进行精准分析，阿拉善实现了荒漠化治理的科学化、精细化。例如，智能灌溉系统能够根据植物的实际需水量和土壤湿度自动调节灌溉量，有效节约了宝贵的水资源，促进了植被的健康成长。同时，无人机和智能机器人等高科技装备的应用，大大提高了治沙造林的效率和精准度，使得荒漠化土地得以快速恢复。

其中，联想集团与阿拉善生态基金会携手签署了联萌AI生态林合作协议，该协议已在阿拉善荒漠地区种下了覆盖近3000亩土地的梭梭树，成功减碳超过200万公斤。

“与阿拉善生态基金会签署AI生态林的合作，将以‘AI for All，科技向善’的公益理念为荒漠治理注入新的动能，共同开创造福人类的新征途。”联想中国副总裁、华北大区总经理单铁军表示，“联萌看见计划”远非口号，而是一个全面而深入的行动计划。它涵盖了多个方面，包括AI赋能生态环保解决方案的研发、绿色低碳产品的推广、带动供应链低碳减排，可持续发展战略的实施等。

阿拉善盟林草局最新数据显示，截至2024年6月，阿拉善盟已累计完成沙化土地综合治理超过9100万亩，草原和森林资源总面积分别达到13552万亩和3012万亩，森林覆盖率由建盟初的2.96%大幅提升至8.37%，草原植被覆盖度也由不足15%提高至23.18%。湿地资源总面积更是达到了218万亩，生态环境显著改善。

在AI技术的助力下，阿拉善还构建了“智能监测+精准治沙+绿色产业+生态旅游”的循环发展模式。上述负责人介绍，智能治沙产业、绿色能源产业和生态旅游产业等新兴产业的蓬勃发展，不仅为当地经济注入了新的活力，还创造了大量就业机会和收入来源。越来越多的年轻人选择回到阿拉善，用自己的双手和智慧为家乡的生态建设和经济发展贡献力量。

业内专家表示，阿拉善的成功实践充分证明了AI技术在生态治理中的巨大潜力与广阔前景。未来，应继续加大科研投入，研发更多适应阿拉善地区特点的生态修复技术；同时，利用现代信息技术手段提升治理效率与精准度，为构建绿色生态屏障贡献更多科技力量。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)

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