人民网北京9月3日电 （欧阳易佳）灌溉是农业发展的基础支撑。北京时间9月3日上午，在澳大利亚悉尼召开的国际灌排委员会第75届执行理事会上，2024年（第十一批）世界灌溉工程遗产名录公布，我国新疆吐鲁番坎儿井、徽州堨坝—婺源石堨（联合申报）、陕西汉阴凤堰梯田、重庆秀山巨丰堰等4个工程成功入选。

至此，中国的世界灌溉工程遗产已达38项，是灌溉工程遗产类型最丰富、分布最广泛、灌溉效益最突出的国家。

在新疆吐鲁番地区，集中分布着历史悠久且极具地域特色的水利灌溉系统——坎儿井。

考古资料证实，吐鲁番坎儿井至少拥有600年以上的历史，主要由竖井、暗渠、明渠和涝坝四部分构成。暗渠用于集水与输水，单条长度在3至5公里之间，最长可达10公里以上，其总长度达3200多公里，素有“地下运河”的美誉。吐鲁番现存坎儿井1200余条，其中有水坎儿井近190条，年径流量为1.14亿立方米，控制灌溉面积近10万亩。

“中华文化崇尚‘天人合一’，很早就深入思考‘天、地、人’三者的关系，人既不是大自然的主宰，也不是大自然的奴隶，而是‘赞天地之化育’的参与者与调控者。”新疆财经大学马克思主义学院党委副书记、院长闫国疆说，坎儿井让天、地、人和谐共生，至今仍在持续发挥效益。

新疆吐鲁番坎儿井。 水利部供图

堨，《现代汉语词典》清晰释义：一是堤坝，二是灌溉田地的水渠。是古徽州文化传承下来的名词，在别处没有该用法。

黄山徽州区和江西婺源传承了“堨”这种砌石引水堰坝类型的水利工程。徽州区的古堨大都修建在丰乐河等较大河流上，其规模更大，在当地被称为堨坝；而婺源县的古堨大都修建在小河溪流上，其规模较小，在当地被称为石堨。

徽州全区现存有古堨坝500余座，其中，500年以上古堨坝5座，建造时间最早的距今有1697年历史。据《钱江志》记载，鲍南堨是新安江上有文字记载的最古老的水利灌溉工程；婺源县现存石堨在坝长5米以上、水位上下高差0.8米以上的，共计2052座，其中百年以上的有1181座。古堨、古村落、古建筑、古街、古道、宗祠等遗址遗存融合一体，蕴含着深厚的历史文化价值和美学价值。

灌溉一方丰饶，守卫四方安澜。今年6月，黄山市黟县宏村经历暴雨，凭借其科学的水系设计，村内设施及古民居状况良好。受灾并不严重。宏村相关负责人介绍，“村里的排水系统，每个环节、每一部分都在发挥作用，形成进水、引水、渗水、蓄水、保水、利水、排水的完整体系。”

徽州堨坝。 水利部供图

婺源石堨。 水利部供图

汉阴凤堰梯田，位于陕西省南部汉文化发祥地之一的汉阴县，灌区约5.2万亩。汉阴，是《庄子》一书中的“抱瓮灌溉”发生地，此典故在中国已流传2500年。

“凤堰古梯田渠系发达、排水流畅、设施完善，是自然之美与人类智慧的结晶。”汉阴县水利局工程师李权兵说，汉阴先民顺山地之势，借自然之力，形成了以凤堰梯田为代表的“田、渠、塘、溪”灌溉体系，低影响开发的方式，完美契合了“自然积存、自然渗透、自然净化”的海绵理念。

专家介绍，凤堰梯田主要依靠自流灌溉，因为雨水充足，梯田里种植的玉米、油菜两种作物，在这里实现了连年稳产高产。

山溪梯田、山塘湿地、凤凰山水源涵养林……分布在一千多米的垂直空间里，形成了生产、生活、生态和谐运转。

陕西汉阴凤堰梯田。 水利部供图

秀山巨丰堰，始建于清乾隆三十二年（1767），灌溉工程体系为有坝引水，共有巨丰、永丰、黄角3座拦河坝。巨丰堰由渠首工程和渠系工程组成，渠系长41.5公里，灌溉面积达40000亩。

据专家介绍，巨丰堰为清朝“改土归流”后应需而建，引水渠首枢纽集防洪安全、引水灌溉、泄洪排沙功能于一身。

适应当地丘陵山区地理特点，巨丰堰开展“立体化”灌溉工程：“渠-河立交”“渠-渠立交”“渠-路立交”充分发挥效益，三拱桥区域更是出现“渠-渠-河三层立交”，保障了灌区水资源实现“高水高灌、低水低灌”，实现最大灌溉效益。

重庆秀山巨丰堰。 水利部供图

据悉，今年与中国的4项遗产同时列入第十一批世界灌溉工程遗产名录的还有来自印度、伊朗、伊拉克、日本、南非、土耳其的14个项目。目前世界灌溉工程遗产总数量已达到177项，遍布亚洲、欧洲、非洲、北美洲和大洋洲五大洲的20个国家。（实习生徐皓萱对本文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)

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