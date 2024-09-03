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上交所：上半年沪市公司实现营业收入24.94万亿元

2024年09月03日16:23 | 来源：人民网
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人民网北京9月3日电 （记者王震）据上海证券交易所网站消息，截至8月31日，沪市上市公司完成2024年半年报披露。数据显示，2024年上半年，沪市公司总体业绩保持稳健态势，合计实现营业收入24.94万亿元，同比基本持平；净利润2.36万亿元，同比略降1.4%；扣非后净利润2.26万亿元，同比增长0.3%。约八成公司实现盈利，其中850余家净利润同比增长，近240家净利润增幅超50%，120余家增幅超100%，110余家扭亏为盈。

分季度看，二季度重拾上升轨道，合计实现净利润1.18万亿元、扣非后净利润1.13万亿元，同比增长2.4%、2.6%。二季度营业收入、净利润环比增速分别为4.9%、0.6%，净利润创近四个季度单季新高，较前四个季度平均净利润增长10.6%。其中，实体企业二季度营业收入、净利润、扣非后净利润环比分别增长6.0%、7.7%、5.1%，边际改善更为明显。

分行业看，超九成行业保持盈利。社会服务、汽车、有色金属、公用事业、轻工制造、食品饮料、电子等行业净利润增幅居前，同比增速达378%、45%、43%、22%、18%、17%、12%。农林牧渔、钢铁、非银金融、基础化工等行业二季度恢复势头较好，增速较一季度加快278、200、58、24个百分点。

(责编：王震、高雷)
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