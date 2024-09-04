人民网北京9月4日电 （记者王震）据海关总署网站消息，2024年9月1日，中国—南非“经认证的经营者”(AEO)互认安排正式实施满一周年。据统计，今年前7个月杭州海关辖区高级认证企业中有100多家企业与南非有双边贸易，占关区高级认证企业数的一半以上，对南非进出口37亿元，同比增长25%，占辖区对南非进出口总额的15.8%。

为助力浙江企业大力拓宽南非市场，杭州海关密切关注国际互认相关动态，安排协调员提示企业对南非的报关单填制规范和通关注意事项，通过“一企一策+问题清零”机制向企业推送《AEO互认宝典》，帮助企业了解南非海关对企业的便利化举措。同时，杭州海关针对辖区企业行业特性，有针对性地帮助企业全面构建贸易安全、生产安全管理体系。据企业反映，互认实施后，企业货物在南非口岸的通关时间约缩短近20%。

(责编：王震、高雷)

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