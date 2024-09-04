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台风“摩羯”预计6日将登陆琼粤沿海 水利部启动洪水防御Ⅳ级应急响应

2024年09月04日15:48 | 来源：人民网
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人民网北京9月4日电 （记者王仁宏）据水利部消息，9月1日23时，今年第11号台风“摩羯”在菲律宾以东洋面生成。水利部滚动会商，针对性部署台风“摩羯”暴雨洪水应对措施，9月4日11时针对广东、广西、海南、云南启动洪水防御Ⅳ级应急响应，派出2个工作组赴海南、广东一线指导台风暴雨洪水防御工作。

根据预报，台风“摩羯”将于6日下午至夜间在海南万宁到广东电白一带沿海登陆，登陆时中心附近最大风力14—16级（强台风级或超强台风级）。受其影响，5日至8日，海南岛、广东南部、广西西南部、云南南部等地有大到暴雨，局地特大暴雨，暴雨区内中小河流可能发生超警以上洪水。

(责编：王仁宏、高雷)
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