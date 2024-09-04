人民网北京9月4日电 （记者王仁宏）水资源监测体系是落实水资源刚性约束制度的基础性支撑，是精打细算用好水资源、从严从细管好水资源的关键手段。近日，为加快健全水资源监测体系，深入推动水利高质量发展，水利部印发《全国水资源监测体系建设总体工作方案（2024—2027年）》（以下简称《方案》）。

《方案》要求，要紧紧围绕落实水资源刚性约束制度，坚持需求牵引、应用至上，立足已有工作基础，加强资源整合和信息共享，形成工作合力，以满足水资源管理需求为目的，以提高监测计量覆盖面、提升监测计量数据质量、加强监测计量数据成果应用为重点，健全责任明确、支撑有力、监管有效的水资源监测体系。

《方案》明确，到2027年底，基本建成较为完善、与水资源刚性约束制度相适应的水资源监测体系，水资源前端信息采集、传输系统及承接管理平台基本健全，跨行政区界和重要控制断面、地下水、取退水口等监测感知能力进一步提升，水资源监测信息实现汇聚共享，水资源管理与调配“四预”能力进一步增强，能够更加及时、准确、全面掌握各水源、各领域用水情况，对落实水资源刚性约束制度形成有力支撑。

(责编：王仁宏、高雷)

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