原标题：“风雨同舟二十载 携手并肩向未来”——2024中国汽车产业发展（泰达）国际论坛在天津成功召开

2024年8月29日至9月1日，第二十届中国汽车产业发展（泰达）国际论坛（以下简称“泰达汽车论坛”）在天津滨海新区召开。天津市委常委、滨海新区区委书记连茂君出席大会并致辞。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌出席开幕大会并发表讲话。天津市人民政府副市长范少军出席大会。中国汽车技术研究中心有限公司党委书记、董事长安铁成出席大会并致辞。中国汽车技术研究中心有限公司党委副书记、总经理陆梅，中国汽车工程学会副理事长兼秘书长侯福深主持开幕大会。

本届论坛由中国汽车技术研究中心有限公司、中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、中国汽车报社共同主办，天津经济技术开发区管理委员会特别支持，日本汽车工业协会、德国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟、新能源汽车国家大数据联盟联合协办。论坛以“风雨同舟二十载 携手并肩向未来”为年度主题，立足智库定位，邀请部委领导、行业专家、企业高层，通过为期4天的思想碰撞，全方位、多角度开展战略性、前瞻性讨论和对话，共同为培育和发展新质生产力、推动产业高质量发展建言献策。

本届泰达汽车论坛以创办20年为契机，聚焦汽车产业变革新趋势，提出多项行业发展建议。

连茂君表示，天津持续完善“产业链”工作机制，打造安全可控、更具韧性的汽车产业链；瞄准国际、国内两个市场，助力拓展销售渠道；把握绿色化、智能化、网联化趋势，推动产业能级跃升；推动创新链、产业链、资金链、人才链四链融合发展，打造最优产业生态。

辛国斌指出，工信部将会同相关部门坚持创新驱动、开放合作，推动汽车产业高质量发展，重点要做好五方面工作：一是持续支持产业技术创新，二是推动跨领域融合创新，三是优化产业发展环境，四是完善政策标准体系，五是深化产业开放合作。

安铁成结合当前汽车产业形势，针对高质量发展提出四点建议：一是聚焦核心技术，持续巩固和扩大我国新能源汽车产业的发展优势；二是坚持“车-能-路-云”融合发展，推动产业转型升级；三是坚持可持续发展，构建并完善产业新生态；四是聚焦全球市场，提升我国汽车产业国际化竞争优势。

商务部市场运行和消费促进司一级巡视员（正司级）耿洪洲，国家发展和改革委员会产业发展司副司长霍福鹏，国家市场监督管理总局认证监督管理司副司长姚雷，交通运输部运输服务司二级巡视员耿晋军，围绕积极扩大新能源汽车消费，持续支持技术研发应用，加快完善补能基础设施建设，提升国际市场竞争能力，深化制度改革提升监管效能，推动汽车后市场高质量发展等方面发布权威政策解读与未来政策思路。

中国科学院院士欧阳明高，中国工程院院士孙逢春，中国工程院院士杨裕生围绕动力电池、电驱动等新能源汽车关键技术，以及整车平台架构、智能驾驶提出发展建议。

企业高层领导分别基于不同角色、发展实际从不同维度深刻研判产业变革趋势，分享企业在创新引领、构建新质生产力方面的实践经验和发展思路。

2024泰达汽车论坛在全年策划、议题设置、会展活动等方面围绕创办20年，再度进行创新升级。

升级论坛组织架构，践行高端智库论坛使命与定位。本届泰达汽车论坛增加协办单位、新设生态合作单位，邀请中国汽车动力电池产业创新联盟、新能源汽车国家大数据联盟等领域的顶尖行业组织作为协办单位，邀请能源、信息通信、软件等领域的头部企业作为论坛生态合作单位。

系统总结智库成果，研判汽车产业发展趋势。在论坛创办20年之际，特别举办“泰达·20智库成果展”，系统回顾泰达汽车论坛与汽车产业风雨同舟共同成长的经历，总结经验再出发，继续与行业携手并肩走好、走稳前行之路。

搭建高端对话平台，助推汽车产业高质量发展。在政策引导、企业实践、产业融合等方面设置核心议题，政府主管部门领导、行业专家、企业高层在会上为培育和发展新质生产力、推动中国汽车产业高质量发展建言献策。

加深国际化交流，共探全球新旧动能转换新思路。本届论坛特别设置专题闭门会，围绕“二十载辉煌绘就下，汽车产业全球化新蓝图与新旧动能转换”展开深度研讨，搭建中国、德国、瑞典、美国、日本、韩国等主要汽车大国的多边行业峰会，探索全球化发展新方向。

聚焦科技生态趋向，深化产业协同创新。论坛共设置五场不同主题、不同形式的会议，包括以“固态电池技术发展与产业化挑战”“加速云计算与数字技术应用，推动新质型产业发展”等。来自汽车、数字化、人工智能、能源等多领域行业专家、企业高层重点论道前沿技术创新，为绘制汽车科技生态新蓝图提供支撑。

深植智能、低碳发展愿景，探寻智能网联新能源汽车发展新路径。设置两场节能与新能源方向论坛，以及两场供应链方向论坛。会上，节能与新能源、双碳领域政策与技术专家、企业高层展开深度研讨。同时，打造两场专题论坛，重点围绕自动驾驶产业化与关键技术创新趋势开展研讨。

设立同期特色活动，塑造立体化会议平台。本届泰达汽车论坛于会期集中发布汽车行业课题研究成果、举办战略合作签约仪式、搭建政企整零对接平台等活动，同时，为迎接泰达汽车论坛创办20年，面向行业举办“智库成果展”，与“智汇科技展”共同为行业、企业提供更优质的成果展示舞台。

展望未来，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球汽车产业发展机遇与挑战并存，泰达汽车论坛将继续秉持高端智库论坛定位，精准把握汽车产业发展脉搏，培育和发展新质生产力，推进中国式现代化建设，助力中国汽车产业高质量发展。

(责编：董童、李源)

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