新华社北京9月4日电 题：激发消费活力 带动提质升级——首发经济向“新”力观察

新华社记者李倩薇、周蕊、丁乐

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出：“积极推进首发经济”。

首店、首展、首秀、首演……近年来，首发经济在我国呈现积极发展态势，各种新产品、新技术、新业态、新服务涌现，有效契合当前多元化、个性化、品质化的消费新趋势。首发经济如何激发消费新活力、带动供给提质升级？如何更好地发展首发经济？记者在各地展开走访。

各地积极发展首发经济激发消费活力

首发经济，即企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称，涵盖了企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心，再到设立企业总部的链式发展全过程。

沉浸式汉文化主题餐饮秀“蜀宴赋”、《哇呜！三星堆》VR大空间探索展、个性潮牌首店……成都东郊记忆园区聚集了近300家商铺，其中全国首店11家、西南首店15家。以首演、首展、首店赋能，这里成为成都新的流量“王者”，在今年暑期吸引了大量国内外游客打卡，其中45岁以下的年轻游客超过65%。

不仅是成都，放眼全国，近年来各地积极推进首发经济，为消费注入新动力。中国商业联合会统计数据显示，截至2023年，全国各省（区、市）已累计发布48个关于鼓励发展商业品牌首店的政策与措施。

给予“真金白银”支持。上海提出，支持具有引领性的国内外品牌在上海开设高能级首店，对亚洲及以上级别首店予以100万元的一次性奖励；广州提出，对在广州开设首店的国内外品牌，择优给予最高300万元的支持；南京提出，根据品牌开设首店的能级，给予最高100万元的奖励。

优化营商环境，提供更多便利。上海明确提供进口首发新品通关便利，打造涉及首发、首秀、首展、首店的进口商品通关便利“企业服务包”；深圳、成都等多个城市实施境外旅客购物离境退税“即买即退”便利措施。

培育首发经济生态圈。多地以首发、首店为引领，构建起首店+街区、首店+商圈的生态圈。在成都，不到300米的祠堂街引入10家首店，完成从“百年文化古街”到“艺术商业社区”的转变，构建起“十分钟文艺生活圈”；在佛山岭南天地商圈，近150家首店、旗舰店与具有岭南文化特色的古街区形成良性互动，今年1至7月，商圈接待人数超过1100万人次。

各项政策合力有效促进首发经济发展。今年1至7月上海新增首店770家，同比增长16.5%；今年上半年成都落户首店345家，近年来有110多家成都首店品牌走出成都，甚至走向国际；今年上半年，据不完全统计，深圳新开首店170家，同比增长40%……

适应消费趋势 供给多元向“新”

“首发经济是产业升级、市场升级和消费升级交互作用的结果，是供给侧积极适应当前多元化、个性化、品质化消费趋势的产物。”广东白云学院应用经济学院院长王先庆说。

运动健身、宠物经济、新式餐饮、潮牌潮品……记者在多地采访发现，不少品牌的首店、首发、首秀积极适应当前不同群体的消费特点，创新产品、服务与场景，注重发掘文化特色，并强化与消费者的互动。

位于西安的亚太首家北面户外探索店近期升级开业，通过在设计上融入山野和户外元素，增强顾客的探索体验感；在成都龙湖三千集商场，帕帕拉兹宠物旗舰店人头攒动，这家店打造集宠物售卖、宠物医院、狗狗学校、猫狗SPA等服务于一体的商业新模式，开店首月营业额即达250万元；优衣库中国与上海博物馆合作，推出以馆藏文物为灵感的合作款，消费者还可以DIY个性图案……

需求的驱动促使海外品牌继续发力中国市场。今年9至10月，已在中国大陆有超过900家直营门店的优衣库计划再开近20家新店。北面母公司美国威富集团总裁兼首席执行官布拉肯·达雷尔说，该集团旗下的“品牌矩阵”已在中国有超1500家单品牌门店，“我们将在中国开设更多门店”。

多举措推动首发经济发展

多位受访者认为，首发经济直接体现了企业创新能力和市场活力，应进一步完善首发经济生态体系，带动形成新发展动能。

继续打造助力首发经济发展的营商环境。四川大学经济学院国贸系副教授严荔建议，通过制定和强化相关政策全方位加强知识产权保护，激发原创活力和提高原创成果转化效率。同时通过多种渠道加强首发推广，为首发经济营造良好的营商环境和消费氛围。

注重首发之后的持续运营。上海市商务委员会主任朱民说，要实现品牌与城市的双赢，需强化链式发展思维，加强首发之后的运营，提高品牌适配度、市场能见度、服务便利度。王先庆建议，除了面向国内，也要面向国际，让更多的首发产品、服务等走出去。

进一步完善首发经济生态体系。受访者表示，为更好发挥首发经济带动作用，一方面需构建更完善的首发经济生态体系，加快培育专业人才和机构，健全新品发布服务体系；另一方面需深化供给侧结构性改革，提高供给体系质量与效率，扩大首发经济的辐射面，形成新发展动能。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经