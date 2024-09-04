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中上协编写发布《上市公司可持续发展报告工作指南》

2024年09月04日14:16 | 来源：人民网
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人民网北京9月4日电 （记者王震）据中国上市公司协会消息，2024年4月12日，沪深北证券交易所正式发布《上市公司可持续发展报告指引》（以下简称《指引》）。为帮助上市公司更好理解与适用《指引》，提升可持续发展报告编制水平，增强可持续发展相关工作能力，在中国证监会的指导下，中国上市公司协会组织协会可持续发展（ESG）专业委员会及相关专业力量，开展《上市公司可持续发展报告工作指南》编写工作，旨在为上市公司提供应用《指引》的实操手册。

指南以《指引》为基础，重点解读可持续发展报告整体及各个议题项下的具体披露要求，同时介绍境外主流可持续信息披露标准及规则的相关内容，并提供优秀披露案例，供上市公司参考。指南一共包括六章：第一章系统介绍可持续发展报告编制流程；第二章介绍重要性议题的识别和披露；第三章到第五章分别围绕环境、社会以及可持续发展相关治理议题，解读《指引》具体披露要求，相应展示披露案例；第六章介绍可持续发展报告鉴证、ESG评级与ESG投资等内容，帮助上市公司进一步了解可持续发展报告及相关工作成果的应用。后续，随着监管规则的不断完善及上市公司实践的不断丰富，本指南的内容也将持续完善和更新补充。

下一步，中国上市公司协会将继续立足“服务、自律、规范、提高”的基本职责，搭建平台、整合资源、充分交流、凝聚共识，通过专题培训、调查研究、宣传倡导等工作，更好服务上市公司可持续发展相关工作，促进上市公司可持续发展能力建设，进一步推动上市公司高质量发展。

(责编：王震、高雷)
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