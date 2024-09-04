人民网北京9月4日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，近日，国家发展改革委组织召开新型城镇化战略五年行动计划落实动员部署会，研究部署国务院印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》（以下简称《行动计划》）落实工作。

会议指出，党的十八大以来，我国新型城镇化建设成效显著。新征程上，推进以人为本的新型城镇化意义重大，要注重以人为本、稳速提质、产业带动、分类施策，把落实《行动计划》作为推进新型城镇化战略的重要工作抓手，实施好新一轮农业转移人口市民化、潜力地区城镇化水平提升、现代化都市圈培育、城市更新和安全韧性提升四大行动，为推动我国经济平稳健康可持续发展、推进中国式现代化建设提供有力支撑。

会议强调，各地区各部门要强化协同配合、形成工作合力，强化组织实施、健全政策体系，强化落地见效、落实地方责任，强化业务培训、提升工作能力，强化风险防范、把握工作节奏，推动城镇化工作不断取得新成效。国家发展改革委将充分发挥城镇化工作暨城乡融合发展工作部际联席会议作用，压茬推进任务落实、协调解决难点问题；组织开展城镇化业务培训，指导从事城镇化工作的领导干部提高业务能力和工作水平。有关部门要尽快完善推进新型城镇化建设的支持政策，按照职责分工加强对本领域工作的指导和推动，省级政府要结合实际制定本省实施方案，各市县要因地制宜、一县一策，切实推动各项任务全面落地并取得实质性进展。

(责编：罗知之、高雷)

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