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全国蔬菜价格呈现缓慢回落走势 后期整体供应有保障

人民网记者 李栋
2024年09月04日09:44 | 来源：人民网
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 “菜篮子”连着城乡两头，关系民生。记者从农业农村部获悉，8月份全国菜篮子指数为130.32，环比上涨13.62个点，同比上涨10.09个点。其中，蔬菜价格在经历了前期上涨后，近期开始回落。业内人士认为，当前，各地蔬菜价格普遍呈现缓慢回落走势，后期市场供应有保障。

8月份，农业农村部重点监测的28种蔬菜全国平均批发价格为每公斤5.83元，环比上涨21.7%，同比上涨16.8%。8月最后一周，全国蔬菜价格开始回落，周环比下降0.9%。

分品种看，随着新茬黄瓜上市量增加，价格周环比下降9.7%，油菜、西葫芦、莲藕、胡萝卜等品种价格也有不同程度的下降。

在湖南红星农副产品大市场，各类农副产品品种齐全、摆放整齐，新鲜叶菜的售价在每斤1.8元—3元之间，茄子、丝瓜、苦瓜等瓜类每斤售价在2元—3元之间。

“现在蔬菜批发量比之前增加了一倍，货运车辆进出场的数量一天比一天多。”从市场经理毛伟福的视角来看，运输车辆的进场登记数量侧面反映了当前“菜篮子”产品供应充足的现状。

“8月份最后一周全国蔬菜价格的回落，是从6月下旬蔬菜价格上涨9周之后的首次下跌。”中国农业科学院农业信息研究所副研究员张晶认为，处暑过后，北方秋后天气转凉，降水也有所减少，气候也适宜蔬菜生长。“随着冷凉蔬菜大量上市，土豆、萝卜、大白菜等低价大宗品种逐步供应市场，整体拉动了菜价回落。”

农产品种植面积是保障市场供应的前提。据农业农村部统计，目前，全国蔬菜在田面积1.06亿亩，同比增加90万亩，仍处于年内较高水平，稳产保供有基础。

近年来，我国各地积极落实“菜篮子”市长负责制，蔬菜供给保障能力不断提高。2023年我国蔬菜产量8.29亿吨；蔬菜登记品种达19405个，其中97.4%的品种为自主选育品种；蔬菜病虫害绿色防控覆盖率超过50%。

专家表示，今年我国蔬菜在田面积和产量较上年均有所增加，其中蔬菜在田面积同比增加了1.4%，加上9月份气象条件利于蔬菜生长，后期蔬菜整体供应有保障。

“预计后期蔬菜价格会进入季节性下行区间，但是受到前期暴雨影响，部分蔬菜产能恢复还需要一定时间。以及中秋国庆假期的消费拉动，菜价的下跌幅度和速度或有所放缓。”张晶说。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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