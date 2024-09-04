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科创板“硬科技”并购重组日渐升温

人民网记者 黄盛
2024年09月04日09:44 | 来源：人民网
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近期，科创板“硬科技”并购重组日渐升温。上交所相关负责人向记者表示，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称“科创板八条”）后的两个多月中，有心脉医疗、芯联集成、纳芯微、艾迪药业、富创精密、希荻微、泽璟制药等16家公司接连发布产业并购方案。案例数量较去年同期明显提升，已披露的交易金额超过30亿元。

据介绍，今年6月19日，“科创板八条”提出，支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，提高并购重组估值包容性，支持科创板上市公司收购优质未盈利“硬科技”企业，丰富并购重组支付工具，支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并，开展股份对价分期支付研究等。

市场人士对此表示，“科创板八条”进一步加大了对并购重组的政策支持力度，鼓励了科创板并购重组实践。

同时，上交所主动回应经营主体的并购重组需求，与市场各方积极互动，以推动更多并购重组示范案例落地。

上交所相关负责人介绍说，目前已举行了20余场并购重组专题市场培训、座谈，覆盖来自生物医药、半导体、新能源等行业约200家上市公司，以及50余家券商、创投及基金公司；发布了《科创板创新制度一本通》《科创板监管直通车——并购重组专刊》，加强政策解读，引导市场预期；鼓励经营主体用好“科创板八条”政策工具，积极探索、大胆尝试，推动代表性案例落地；同时，上交所浦江大讲堂也推出了并购重组实务网络课程，覆盖并购重组筹备、实施、整合等全链条环节，提高上市公司的实操能力。

多家科创板上市公司表示，近期交易所组织了多场并购重组专题培训、座谈，听取市场关于活跃并购重组市场的意见建议，这些行动让公司感受到了并购重组政策的支持。

也有业内人士表示，并购重组已成为上市公司补链强链、做优做强、提升投资价值的重要手段。此前科创板企业在并购过程中，估值是较大难点之一。特别是未盈利企业，处于成长的早期阶段，其市场前景、业务模式、技术成熟可行性及相关风险具有较高的不确定性。这种不确定性为投资者提供了巨大的收益潜力，也带来了相应的风险。如何合理识别无形资产、商誉的价值等，一直是科创板并购重组面临的痛点问题。伴随着“科创板八条”提升估值包容性、允许收购优质未盈利“硬科技”企业、丰富并购重组支付工具等支持举措不断发力，并购重组面临的堵点痛点逐步缓解，科创板的产业并购活跃度持续升温。

 

(责编：杨虞波罗、高雷)
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