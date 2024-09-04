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提质扩面 普惠金融滋养乡村新农人

人民网记者 黄盛
2024年09月04日09:43 | 来源：人民网
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“红桃子熟红如火，掷向人间与世人。”刚刚过去的八月，沂蒙山间的桃香浓郁沁人。桃树园里的新农人，正在“桃经济”中奋进乡村生活的美好。

“要是没有当初打给银行的那通电话，也许就没有后来的‘桃经济’故事了。”山东沂蒙一家农业科技公司创始人高蒙，回想起创业起步时的艰难，依然感慨。

高蒙是地地道道的“桃二代”，回乡接手父亲的种植园后，因为家乡的蜜桃种类多、品质好，他果断成立了自己的网店，注册了自己的蜜桃电商品牌。2020年12月7日，公司被正式授予了一个新称号——“沂蒙大姐居家创业就业示范基地”。在这里，当地的妇女群众在家门口实现了就业，蒙阴蜜桃也借助互联网优势，打出了知名度。

但要想将蜜桃产业做大做强，就必须向蜜桃深加工等领域发展，形成种植、检测、冷链配送等绿色生态体系。

在发展中，资金问题成了摆在面前的最大阻碍。高蒙几乎天天四处筹款，但因为公司刚成立不满一年，很难获得借款。几近放弃时，高蒙抱着试试看的态度拨通了一家银行网点的电话。

该银行网点客户经理在实地走访了解相关情况、深入调研后发现，虽然高蒙的公司刚成立，但实际从事蜜桃产业已经多年，客户经理推荐高蒙办理“裕农贷—齐鲁振兴贷”，该贷款以客户的实际经营年限为重要因素进行准入条件判定，相较于单独以公司注册成立时间为判定因素而言，更加灵活、实用。

银行客户经理帮助高蒙申请到了首笔30万元贷款。凭借着30万元的支持，高蒙顺利建立起属于自己公司完整的生产线。后续，该银行又为他提供了多笔贷款，金额累计达350万元。

不仅高蒙，越来越多的新农人在乡村沃土中享受到差异化的金融支持服务。

中国人民银行日前发布的金融机构贷款投向统计报告显示：今年以来，我国普惠金融领域贷款保持较快增长。截至今年二季度末，我国普惠小微贷款余额32.38万亿元，同比增长16.9%，增速比各项贷款高8.1个百分点，上半年增加2.99万亿元。农户生产经营贷款余额10.16万亿元，同比增长14.6%。全国脱贫人口贷款余额1.2万亿元，同比增长10.1%。

“今年以来，涉农贷款不仅总量增长，而且在结构上也呈现出优化的趋势。农村（县及县以下）贷款、农户贷款以及农业贷款等关键领域均实现了较快增长。”中国银行研究院研究员叶银丹表示，这表明金融机构持续积极响应国家政策，通过加大信贷投放力度，支持农业和农村发展。

针对金融服务乡村振兴质效，中国人民银行等五部门在8月初印发的《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》提出，实施金融保障粮食安全、巩固拓展金融帮扶成效、金融服务乡村产业发展等五大专项行动，发挥支农支小再贷款、再贴现、科技创新和技术改造再贷款等货币政策工具激励作用，鼓励金融机构发行专项金融债券，支持涉农企业发行融资工具，持续加大对乡村振兴重点领域资金投入。

“未来将加大再贷款再贴现、差别化存款准备金率等货币政策工具运用，引导金融机构扩大乡村振兴信贷投放。”也有业内人士表示，金融机构可以加大发行“三农”、小微、绿色金融债券，拓宽可贷资金渠道，保持脱贫地区信贷投放力度不减；同时也要更好发挥金融与财政、农业农村等部门工作合力，有效分担金融机构涉农信贷风险，形成可持续的金融支持长效机制。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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