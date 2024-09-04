人民网记者 王绍绍

在巍峨的山巅眺望云海翻涌，于茂密的森林中聆听鸟鸣清脆，在幽深的巷子里品味时光的印记……在刚刚过去的暑期，各地文旅热度持续上升，消费市场展现出蓬勃发展的新景象。

近日印发的《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》（下称《意见》），进一步释放提升旅游服务水平，支撑旅游业高质量发展的明确信号。

“支持有条件的地区形成连接主要旅游区（点）的旅游交通环线”“依托机场、高铁站、大型客运码头、汽车客运站等交通枢纽，新建、改造一批旅游集散中心”“推动将阅读、非遗展示、艺术表演等文化服务融入旅游服务中心、旅游集散中心等旅游公共服务场所”……《意见》围绕优化旅游信息服务、公共文化服务和旅游公共服务融合发展、加强旅游惠民便民服务等提出多项要求。

国家统计局数据显示，1-7月份，交通出行服务类零售额保持两位数增长。上半年，国内旅游出游人次和国内游客出游总花费分别增长14.3%和19.0%，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）票房收入增长13.2%，文旅消费市场保持活跃，交通、餐饮、文娱等相关服务消费增长较快。

近年来，各地聚焦游客需求的旅游公共服务持续“上新”，推出一系列文旅消费新场景、新模式，让“不打烊”的旅游公共服务全覆盖、常态化，为旅游业高质量发展添能蓄势。

在山东邹城，当地创新打造“美丽儒风路”这一覆盖全城的美丽乡村旅游公路服务体系，开通城乡公交线路64条，年均客运量超过3000万人次；在陕西汉中，当地精心打造“油菜花节一图游”智慧导览服务平台，通过VR全景、语音讲解、图文等多元方式展示汉中市旅游资源；在甘肃兰州，“夜游黄河水上巴士”已经成为当地文旅品牌重要组成部分，依托沿线黄河母亲、中山桥、白塔山等著名景点，规划打造4条“水上巴士”航线，以其独特的乘坐体验和观景视角，备受市民游客青睐……

“旅游公共服务是旅游事业的主要内容，是服务美好生活的具体体现。加快建设旅游强国，旅游公共服务发挥着不可或缺的重要作用。要加快建设结构完备、标准健全、运行顺畅、优质高效，与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系。” 北京联合大学中国旅游经济与政策研究中心主任曾博伟表示。

今年夏天，各地多措并举赋能文旅消费，新玩法层出不穷，满足了人民群众品质化、多样化、个性化的旅游需求，文旅消费市场整体呈现出供需两旺、欣欣向荣的态势。

在河南安阳，呈青铜大鼎造型的殷墟博物馆新馆与殷墟宫殿宗庙遗址隔洹水相望，共同诉说着3000多年前的殷商故事，博物馆精心准备的文创集市、甲骨猜字、商代服饰快闪和马车巡游等活动为游客带来沉浸式参观体验；在河北廊坊，“跟着演出去旅游”成文旅密码，“只有红楼梦·戏剧幻城” 采用移步易景的设计理念，融合装置艺术与舞台沉浸技术，呈现出如梦如幻的沉浸戏剧空间，让游客仿佛“走进”《红楼梦》中；山西大同则“解锁”了消夏夜游新场景，夜市、街头音乐表演、花灯会等现代景观与古城建筑相得益彰……

据文化和旅游部数据，暑假期间，各地围绕夜间游、避暑游、亲子游等消费热点，举办超过4000项约3.7万场次内容丰富、形式多样的文旅活动，并推出发放消费券、票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施。

文旅深度融合的背后，是不断升级的消费需求。随着旅游市场的发展，旅游需求更加多样化、个性化。业内专家表示，从春节假期的冰雪旅游，到“五一”出行春日复苏，再到如今暑期旅游供需两旺，接待游客数量、旅游收入等数据不断传出积极信号，成为假日经济的生动注脚。随着文旅消费场景创新发展，文旅产品供给日渐丰富，文旅市场将为人民群众美好生活增添更多色彩。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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