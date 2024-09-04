9月1日，由国家金融监督管理总局统筹，中国人民银行、中国证券监督管理委员会共同举办的2024年“金融教育宣传月”活动正式启动。本次活动围绕推广为民办实事举措、防范非法金融活动和电信诈骗、推进行业诚信建设三方面内容，将提升公众金融素养和在行业内培育中国特色金融文化相结合，金融教育线下活动和线上传播相结合，将9月打造为金融集中教育品牌月。活动期间同步开展“担当新使命 消保县域行”专项活动，下沉教育宣传重心，推动金融教育直达基层群众。

平安人寿积极响应国家金融监督管理总局号召，在公司党委统筹指导下，围绕总局指导精神开展全方位工作部署，高效整合公司内外部教育宣传资源，组织全国44家分公司、数千营业网点，开展“线上+线下、集中性+阵地化、务实+创新”的金融教育活动，全面落实工作要求，切实提升金融教育的针对性、覆盖面和影响力。

9月1日，各地分公司积极响应号召，陆续开展多渠道、多形式、多人群的金融教育宣传月活动，用实际行动践行“金融为民”理念。

平安人寿北京分公司活动现场。（受访者供图）

平安人寿北京分公司聚焦风险减量、保险保障、金融为民、健康中国等多元消保主题，开展创新展台及活动游戏。在金融街购物中心活动现场，消费者可通过消保“小桂圆”的金融知识、反诈常识宣讲以及各类金融知识教育材料，提升金融素养。同时，该分公司设立“击败代理退保丢沙包”“科学理性投资 合适才出手”等游戏，向消费者展示代理退保的特征及危害、引领消费者树立科学投资理财观念，在寓教于乐中掌握金融知识与反诈常识。

平安人寿内蒙古分公司活动现场。（受访者供图）

平安人寿内蒙古分公司及各中支机构同时开展“高管讲消保”主题活动，通过高管带头抓消保、讲教育的形式，全面启动公司9月金融教育宣传月活动。

平安人寿山西分公司活动现场。（受访者供图）

平安人寿山西分公司及各中支机构于9月1日当天开展“消保县域行”活动，在革命老区林家坪真南疙垛村、清徐县马峪乡、阳高县南徐村等7地通过“金融知识大赶集”“乡村大喇叭”“金融知识小课堂”等形式开展教育活动。

平安人寿天津分公司联合媒体走进红桥区睦华里社区，面向“老少新”和少数民族重点群体，开展金融教育活动，通过教授口诀帮助大家巧记识别金融诈骗技巧，引导社区居民依法理性开展金融活动，避免盲目跟风和冲动交易，提高识别和防范非法金融活动和洗钱犯罪的能力。

据介绍，9月1日至9月30日，平安人寿将持续贯彻“党建引领”消保工作格局及构建“大消保”工作体系的要求，紧紧围绕“金融教育宣传月”活动主题，贴近人民群众、深入县域基层开展分类别、分人群、多渠道、多样式的金融教育活动，切实提升人民群众获得感，向全社会弘扬金融正能量。

(责编：董童、李源)

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