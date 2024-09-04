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市场监管总局等27个部门联合开展2024年全国“质量月”活动

2024年09月04日17:29 | 来源：人民网
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人民网北京9月4日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，2024年9月，市场监管总局、中央宣传部、最高人民法院、最高人民检察院、国家发展改革委等27个部门以“加强质量支撑 共建质量强国”为主题，联合开展2024年全国“质量月”活动。

据了解，作为一项重要的群众性质量活动，全国“质量月”活动自1978年以来持续开展，相关政府部门统一部署，以企业为主力军，各行各业和广大群众积极参与，已经形成了具有中国特色的“质量月”活动模式，在促进全社会树立“质量第一”的强烈意识，推动我国产品、工程和服务质量不断提升等方面发挥了重要作用。

据市场监管总局相关负责人介绍，今年“质量月”活动围绕扎实推进《质量强国建设纲要》贯彻落实、更好发挥质量在促进企业做大做强中的作用、更好发挥质量在支撑产业建圈强链中的作用、更好发挥质量在推动城市可持续发展中的作用、推动质量社会共治五个方面，重点安排了开展质量强企系列活动、大力实施质量强链行动、推进质量强县（区、镇）培育建设、推动重点领域质量提升、加强重点产品质量安全保障、严厉打击侵权假冒行为、深入开展质量惠民行动等九个方面的活动。

(责编：王震、高雷)
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