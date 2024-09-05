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中央气象台发布台风红色预警

2024年09月05日08:57 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第11号台风“摩羯”已于昨天晚上加强为超强台风级，今天（5日）早晨5点钟其中心位于广东徐闻东偏南方大约630公里的南海北部海面上，就是北纬19.0度、东经116.0度，中心附近最大风力有17级（58米/秒），中心最低气压为925百帕，七级风圈半径300-350公里，十级风圈半径140公里，十二级风圈半径80公里。

预计，“摩羯”将以每小时10-15公里的速度向偏西方向移动，强度变化不大，将于6日下午至夜间在海南琼海到广东电白一带沿海登陆（强台风级或超强台风级，15-17级，50-58米/秒），7日凌晨移入北部湾海面，尔后趋向中越交界，强度逐渐减弱。

大风预报：9月5日08时至6日08时，台湾海峡、南海大部、福建中南部沿海、广东沿海、海南岛沿海、广西沿海将有6-8级大风，其中南海北部和中部的部分海域及东沙群岛附近海域将有9-12级大风，“摩羯”中心经过的附近海域的风力可达13-17级、阵风17级以上。

降水预报：9月5日08时至6日08时，台湾岛东南部、广东南部沿海、海南岛等地将有大到暴雨，其中海南岛北部有大暴雨（100-150毫米）。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

2.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

3.停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物,人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风，危房人员及时转移。

5. 相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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