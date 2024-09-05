人民网北京9月5日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，近日，雄安新区至忻州高速铁路（以下简称雄忻高铁）唐县站、阜平站建设同步启动。

雄忻高铁东起京雄城际铁路雄安站，向西经河北省雄安新区、保定市，至山西省忻州市，接入大同至西安高铁忻州西站，正线全长342公里，设计时速350公里，是我国“八纵八横”高铁网京昆通道的重要组成部分。

雄忻高铁全线设雄安站、雄安城际站、小里站、保定东站、保定南站、望都北站、唐县站、曲阳站、阜平站、五台山站、五台县站、定襄北站、忻州西站等13座车站，其中雄安站、忻州西站为既有车站，保定东站为改扩建车站，雄安城际站等9座车站为新建车站，小里站为预留建设车站。

雄忻高铁唐县站和阜平站地处首都经济圈辐射区域，项目设计理念独具匠心。唐县站以“唐尧故里，红色胜地”为设计理念，阜平站则以“俊采星驰，天赐阜平”为构思立意，巧妙地将传统与现代建筑风格相融合，彰显了唐尧文化和古县文化的底蕴。

两座车站站场规模均为2台4线，局部地上2层、地下1层，为钢筋混凝土结构，雨棚长宽同站台。施工团队创新采用绿色复合格栅护坡技术，在增强生态景观效果的同时，有助于减少水土流失，增强土壤的稳定性。

雄忻高铁河北段各项工程建设正在如火如荼地进行，跨胭脂河特大桥进入合龙冲刺阶段，施工团队优化施工方案和资源配置，确保生产连续高效。

雄忻高铁建成通车后，将加强京津冀城市群和晋中城市群的融合交流，进一步完善京津冀路网格局，疏解环北京地区的客运压力，推动沿线经济社会高质量发展。

(责编：王连香、高雷)

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