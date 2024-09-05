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设计时速350公里！荆荆高铁启动联调联试

2024年09月05日09:06 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，9月4日，荆门至荆州高速铁路（以下简称荆荆高铁）启动联调联试，为全线如期开通奠定坚实基础。

荆荆高铁北起湖北荆门漳河新区，在荆州接入汉宜铁路荆州站，线路全长约77公里，设计时速350公里，于2020年9月正式开工建设。

全线共设荆门西站、沙洋西站、荆州站3座车站，其中荆州站为既有改建站，荆门西站、沙洋西站为新建站。未来，荆门西站还将成为沪渝蓉高铁、荆荆高铁、襄荆高铁的共用车站。

联调联试期间，铁路部门将在规定测试速度下，采用测试列车和相关检测设备对高速铁路各系统的功能、性能、状态和系统间匹配关系进行综合检测、验证和调整、优化，使整体系统达到设计标准，满足以设计速度开通运营的要求。

荆荆高铁是我国“八纵八横”高速铁路网中呼（和浩特）南（宁）高速铁路的重要组成部分，建成通车后，对推动长江经济带发展，进一步完善鄂中区域综合交通体系，助力江汉平原腹地沿线经济腾飞，促进区域经济高质量发展具有重大意义。

荆荆高铁建成通车后，荆门将正式进入高铁时代，荆门至荆州铁路旅行时间将压缩至20分钟左右，武汉至荆门旅行时间将压缩至2小时以内，助力宜荆荆都市圈发展。

(责编：王连香、高雷)
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