原标题：携手非洲伙伴点亮希望之光

2007年，上海电气输配电工程成套有限公司（以下简称“工程成套”）与苏丹电力公司签约承建的5座220kV变电站总承包项目中的首座变电站一次通电成功，投入正常运行，该项目实现了上海电气输配电产业海外工程“零”的突破。

历经十七载，输配电工程成套在非洲多年辛勤耕耘，项目合作从北非逐步扩展至东非、西非等地，在埃塞俄比亚、安哥拉、埃及、尼日利亚、刚果（金）、吉布提等国家建设落成了一定规模和数量的输变电工程。

技术赋能点亮非洲

2008年，工程成套逐步进入埃塞俄比亚输配电市场，并于当年承接了输配电集团在埃塞的第一个政府建设项目。项目位于首都亚的斯亚贝巴往西北约500公里左右的内陆地区。400kV变电站及500公里输电线路是该国南北输电干线的重要组成部分，对埃塞经济发展具有重大意义。扎实的行动、良好的履约得到了埃塞电力部门和政府的高度认可，工程成套自此开启了扎根埃塞的序幕，相继承接了5个EPC输变电工程，累计完成400kV输电线路870km、230kV输电线路245km、新建400kV变电站6座、扩建400kV变电站5座。

2014年，作为第一家进入吉布提电力市场的中国总包公司，上海电气输配电工程成套承接了亚吉铁路配套项目，负责建造三个230kV牵引变电站以及输电线路，为铁路提供可靠的电力供应。在项目推进过程中，工程成套结合当地电网的特点以及电气化铁路的用电需求，在不增加项目预算的情况下，就供电系统提出了可靠又经济的双端电源解决方案，保证了铁路用电和机车运行的安全性，为铁路的顺利运行提供了电力保障。

亚吉铁路供电配套项目

2010年工程成套在安哥拉承接万博-卡阿拉城市电网改造工程项目，极大改善了当地百姓的用电问题（2016年文汇报《“中国电”点亮了安哥拉的夜幕》）；2013年，承接喀麦隆克里比深水港项目供电、照明系统安装项目；2020年承接了尼日利亚300kV和132kV变电站改造修复EPC工程项目，大大提高了稳定性，增加了电力覆盖范围……凭借数十年在输配电领域的深厚积累和技术优势，工程成套积极响应非洲工程建设的需求，秉持着共建共赢的理念，携手推进非洲这片热土上的现代化建设。

“中国制造”打造共建标杆

金苏卡变电站项目是2021年中刚双方合作实施的重大基础设施和民生项目，由上海电气输配电工程成套有限公司作为项目执行主体。作为刚果（金）的输配电领域示范工程，项目目前是金沙萨规模最大、技术最新的变电站，可为周边超过200万居民提供可靠电力供应，将在金沙萨周边经济发展和中部非洲区域一体化建设中发挥重要作用。

刚果（金）金苏卡220千伏变电站项目现场

刚果（金）金苏卡项目执行过程中，工程成套项目团队从摸清资源禀赋到重新规划城市电网，始终秉持着共商共建共享理念，积极响应当地民生需求，高质高效完成金苏卡30千伏变电站的新变压器投运工作，为刚果民主共和国举办的第9届法语国家运动会赛事场地提供电力保障；修桥搭路，在运输“百吨主变”的过程中，修复了安刚边境的钢桥，畅通了安刚两国的经济动脉，成为实实在在改善当地民生的共赢之路。

2024年，刚果（金）大使馆向工程成套项目团队发来了感谢信，信中表示：金苏卡项目是重点合作项目，项目实施期间为当地创造了数千个就业机会，落成后让200多万金沙萨民众直接和间接受益，并带动国内电气设备标准走出去，对推动中刚能源领域高质量合作发挥了积极作用。

“电力丝路”共筑友谊桥梁

工程成套始终秉承着中非友好合作精神，在遥远的国度，与非洲朋友共筑中非人民友谊的桥梁。帮助项目所在地社区居民提高技能水平，尽可能多的提供就业岗位；强化员工安全意识，提高员工的安全技能，助力非洲在地专业人才培养。

2023年8月，尼日利亚世行一期项目3个改造站送电成功

变化，不仅是项目本身带给当地城市、乡村更多的灯光，还有更平整的路，更热闹的市集。施工队伍来了之后，陆续将周边道路翻新硬化铺平，循着平整的路、鼎沸的人声、明亮的街道，以及渐渐聚集的摊贩、热闹的烟火。

十多年来，在非洲广袤的大陆上，在风景秀美的埃塞俄比亚东非大裂谷，在奔流荡漾的青尼罗河畔，工程成套建起了绵延数百公里一条条“电”亮万家的输电线路。未来，上海电气输配电工程成套将继续携手非洲伙伴一起点亮千家万户的希望之光，共赴现代化新征程。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经