近日，农银人寿全面启动2024年“金融教育宣传月”活动。活动期间，该公司将紧紧围绕“金融为民谱新篇 守护权益防风险”主题，坚持以人民为中心，开展多项内容丰富、形式创新的活动，不断提升金融教育宣传影响力。

农银人寿“小保话消保”“金穗小卫士”“消保小贴士”“浓情惠民生”四大消保特色专栏持续开展知识普及和服务宣传，大力宣传金融惠民利民措施及服务民生保障的实招硬招，积极展现金融行业在党的领导下、在强国建设新征途中的新风尚、新风采。通过“以案说险”栏目展示典型案例，发布风险提示，面向老少新等群体，分类别、多渠道、有侧重性地发出提醒，提示消费者远离黑灰产、“套路贷”，帮助消费者提升防非反诈技能，免受非法金融活动侵害。围绕民生热点，“消保直播间”推出系列直播讲座，讲述科学理财知识，传播金融新观念。

在中秋期间，农银人寿还将以中华传统文化为基调，推出“消保喜相逢”线上游园会活动开展创新式宣传，进一步增强消费者对中华传统文化及中国特色金融文化的认同感；线下举办多场“财富大冒险”活动，播撒财商种子，启蒙少年儿童的金融意识，守护儿童健康成长，为培养智慧新一代、助力人才强国战略贡献力量。

此外，农银人寿各辖机构则围绕活动主题开展丰富多彩的“五进入”活动，深入面向“一老一少一新”、残障人士、外国人等重点人群，进行精准宣传；积极响应监管部门号召，各县域机构充分发挥一线贴近民生的区位优势，开展“担当新使命 消保县域行”专项活动，进一步拓展金融教育覆盖半径，丰富基层地区教育宣传形式，加大下沉力度，打通金融教育宣传“最后一公里”。

(责编：董童、李源)

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