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《中国资产管理市场2023-2024》报告发布

2024年09月05日10:01 | 来源：人民网
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9月3日，中国光大银行、光大理财在北京成功举办“青衿履践 山海可期——《中国资产管理市场2023-2024》报告发布暨理财行业20周年研讨会”。

光大银行副行长齐晔在致辞中强调，资管机构应始终胸怀“国之大者”，心系“民之所盼”，不断强化核心能力建设，坚持以客户为中心，为投资者创造可持续的价值回报；要聚焦“五篇大文章”，切实服务好国家重大战略，不断为实体经济注入源头活水；要坚持“守正创新”，以高水平创新驱动高质量发展，为中国式现代化贡献资产管理和财富管理的专业力量。

本次发布会理财行业20周年主题研讨环节，光大银行董事会秘书张旭阳作主题演讲。他指出，银行理财从服务人民群众最朴素的财富管理需求出发，历经起步、扩张、转型等阶段，已逐步成长为中国资管市场的重要组成部分。回顾银行理财发展的20年，重要的一条启示是把财富管理的观念内嵌于产品设计和管理中，理财的核心是财富保护、资产配置、长期投资与人生规划。

全国社保基金理事会原副理事长王忠民围绕“解析我国资管行业面临的三个悖论模态”作主题演讲。他提出，资管机构要始终聚焦能力建设，丰富另类资产的类别、组合和交易，为资产配置者提供新的管理逻辑和价值成长空间。

光大理财副总经理李永锋对《中国资产管理市场2023-2024》报告进行了解读。报告研究认为，从发展趋势看，人工智能已经成为新一轮科技革命和产业革命的重要驱动力量，资管机构加快数字化转型和人工智能的深度探索与应用已是大势所趋，以人工智能的广泛、高水平应用辅助行业高质量发展是整个资管行业面临的一门必修课。

据悉，2015年以来，光大银行、光大理财连续九年跟踪中国资产管理市场发展，编著发布《中国资产管理市场》系列报告，梳理行业面临的问题与挑战，总结国际成熟的经验，普及资管知识，寻求行业共识。

(责编：曹淼、李源)
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